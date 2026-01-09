Bulletin PM briefing: Snow havoc, ICE shooter’s dad and Russia’s ‘war crime’
- Here are five of today’s biggest stories that you may have missed.
- Storm Goretti havoc across UK as Met Office warns of more snow and ice.
- ICE agent’s dad speaks out and declares ‘he will not be charged with anything’.
- Owner of Swiss ski resort bar detained after New Year’s Eve fire killed 40.
- Iran signals crackdown on protesters as Trump is blamed for uprising.
- Ukraine ‘treating Russia’s hypersonic missile strike as a war crime’ after attack near EU border.