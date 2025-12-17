New on Netflix in December 2025, including ‘best TV show of all time’
Every movie and TV series being added in next 31 days
For Christmas this year, Netflix is giving you more new additions than you can shake a cracker at.
Among the new releases arriving on the streaming service in the next four weeks are new George Clooney film Jay Kelly and Rian Johnson’s third Knives Out film Wake Up Dead Man.
It’s a big one for TV, too, with all new Emily in Paris – and the concluding episodes of Stranger Things’s fifth and final season.
But viewers might be most excited about the return of a US show considered by many to be one of the greatest in history. Every season of Aaron Sorkin’s The West Wing will be returning to the service five years after being removed.
There’s also a bursting roster of existing films that’ll be added throughout the festive season that will give you the perfect excuse to leave the dinner table early if things are getting a bit too much.
ORIGINAL
Movies
1 December
Troll 2
3 December
My Secret Santa
4 December
I Wish You Had Told Me
5 December
Jay Kelly
Love and Wine
The Night My Dad Saved Christmas 2
Stephen
11 December
The Fakenapping
Lost in the Spotlight
12 December
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
18 December
10Dance
19 December
The Great Flood
A Time For Bravery
22 December
Elway
23 December
Eden – US
24 December
Goodbye June
TV
1 December
Love is Blind: Italy season one
My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler
Playing Gracie Darling season one
Talamasca: The Secret Order season one – UK
3 December
Stranded with my Mother-in-Law season three
With Love, Meghan: Holiday Celebration
4 December
The Abandons season one
The Believers season two
Fugue State 1986 season one
5 December
Owning Manhattan season two
The Price of Confession season one
Sicilia Express season one
8 December
Elmo and Mark Rober’s Merry Giftmas
9 December
Badly in Love season one
Blood Coast season two
10 December
The Accident season two
Record of Ragnarok season three
Simon Cowell: The Next Act
11 December
Had I Not Seen the Sun part two
Man vs Baby
Tomb Raider: The Legend of Lara Croft season two
The Town season one
12 December
City of Shadows season one
Home for Christmas season three
Single Papa season one
16 December
Culinary Class Wars season two
17 December
The Manny season three
What’s in the Box? season one
18 December
Emily in Paris season five
25 December
Stranger Things season five, volume two
31 December
Stranger Things season five, volume three
Documentary
1 December
All The Empty Rooms
2 December
Sean Comb: The Reckoning
4 December
Lali: Time to Step Up
5 December
The Making of Jay Kelly
The New Yorker at 100
9 December
Masaka Kids, A Rhythm Within
17 December
Murder in Monaco
19 December
Breakdown: 1975
23 December
King of Collectibles: The Goldin Touch season three
26 December
Cover-Up
30 December
Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story
Comedy
1 December
Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special
24 December
Tom Segura: Teacher
30 December
Ricky Gervais: Mortality
Sport
1 December
WWE Survivor Series (LIVE)
19 December
Jake vs Joshua: Judgement Day (LIVE)
25 December
NFL: Dallas Cowboys vs Washington Commanders (LIVE)
NFL: Detroit Lions vs Minnesota Vikings (LIVE)
Kids
1 December
CoComelon Lane season six
15 December
The Creature Cases chapter six
LICENCED
Movies
1 December
Anything Else – US
As Good as It Gets – US
Bad Teacher – US
Beyond the Mask – UK
Big Momma’s House – US
Big Momma’s House 2 – US
Brightburn – US
Burlesque – US
Cheaper By The Dozen – US
Cheaper By The Dozen 2 – US
Christmas Break-In – US
Downton Abbey – US
Godzilla (2014) – US
Godzilla: King of the Monsters – US
The Gospel – US
Holiday in Santa Fe – US
Hollow Man – US
Influencer – US
Joy for Christmas – US
Kung Fu Panda – US
Kung Fu Panda 2 – US
Kung Fu Panda 3 – US
A League of Their Own – US
Little Women (2019) – US
Love Lies Bleeding – UK
Money Monster – US
Overcomer – US
Over the Hedge – US
Paul, Apostle of Christ – US
Pulp Fiction – US
Rio – US
Rio 2 – US
Sew Torn – US
Stripes – US
The Ugly Truth – US
War Room – US
What Lies Beneath – US
The Wolf of Wall Street – US
Zero Dark Thirty – US
2 December
Borg vs McEnroe – US
The Sunlit Night – US
3 December
The Northman – US
4 December
Catch Me If You Can – UK
Forrest Gump – US
I’m Your Man – US
A Lot Like Christmas – UK
5 December
Call Me Dad – UK
Mean Girls (2004) – US
Mean Girls (2024) – US
MVP – US
7 December
Babylon – US
Cast Away – US
Church People – US
10 December
Anchorman: The Legend of Ron Burgundy – UK
12 December
The Fanatic – UK
13 December
The Talented Mr Ripley – UK
14 December
PAW Patrol: The Mighty Movie – UK
15 December
Christmas at the Chalet – UK
The Christmas Classic – UK
Christmas on the Alpaca Farm – UK
A Cowboy Christmas Romance – UK
Two for the Money – UK
16 December
Titanic – UK
17 December
A Line of Fire – UK
18 December
Better Watch Out – UK
19 December
Relay – UK
24 December
Downton Abbey: A New Era – UK
31 December
Sleeping with Other People – UK
TV
1 December
Beowulf series one – US
Grantchester – US
One Piece: Whole Cake Island 2 and 3 – US
Taskmaster series 18 – UK
Victoria – US
2 December
Anne Rice’s Mayfair Witches season two – US
3 December
The Good Karma Hospital – UK
9 December
The West Wing season one to seven – UK
11 December
True Beauty season one – UK
12 December
The Amazing Digital Circus season one, episode five to seven – UK
15 December
One Piece (15 HD remastered episodes) – UK
16 December
Castle Rock season one and two – UK
22 December
The Closer season one to seven – UK
Comedy
1 December
Rob Delaney: Jackie – UK
Documentary
2 December
A Big LEGO Christmas – UK
Inside LEGO at Christmas – UK
8 December
Murder by Medic season one – UK
Kids
29 December
Peppa Pig series eight – UK
