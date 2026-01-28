Stay up to date with notifications from The Independent

Independent
More
Voices
Best
TV

Bafta Film Awards 2026: Full list of nominations

It’s a good day for ‘One Battle After Another’ and ‘Sinners’

BAFTA Best Actor nominees revealed

The nominations for the 2026 Bafta Film Awards have been announced, with One Battle After Another Sinners, Marty Supreme and Hamnet leading the pack.

All the contenders were revealed by David Jonsson and Aimee Lou Wood at Bafta’s headquarters on Tuesday (27 January).

One Battle After Another led the nominations with 14 across all categories, followed closely by Sinners with 13. Marty Supreme and Hamnet picked up 11 nominations. There was also recognition for Frankenstein (eight) and I Swear (five), a biographical drama about John Davidson, a Scottish man with severe Tourette's syndrome.

This year’s announcement follows last week’s Oscar nods, which saw Ryan Coogler’s vampire drama Sinners surpass All About Eve, Titanic and La La Land’s 14 nominations to become the most-recognised film ever, with 16.

Paul Thomas Anderson is being hotly tipped to win Best Director, with his film, the caper One Battle After Another, a strong favourite to win Best Film. Last year’s ceremony awarded Edward Berger’s Conclave the top prize.

Find the Bafta 2026 nominations in full below:

Best Film

HAMNET

MARTY SUPREME

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS

‘One Battle After Another’ received the most Bafta 2026 nominations
‘One Battle After Another’ received the most Bafta 2026 nominations (Warner Bros)

Director

BUGONIA Yorgos Lanthimos

HAMNET Chloé Zhao

MARTY SUPREME Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson

SENTIMENTAL VALUE Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler

Leading Actress

JESSIE BUCKLEY Hamnet

ROSE BYRNE If I Had Legs I’d Kick You

KATE HUDSON Song Sung Blue

CHASE INFINITI One Battle After Another

RENATE REINSVE Sentimental Value

EMMA STONE Bugonia

Jessie Buckley has been Bafta nominated for ‘Hamnet’
Jessie Buckley has been Bafta nominated for ‘Hamnet’ (Universal Pictures)

Leading Actor

ROBERT ARAMAYO I Swear

TIMOTHÉE CHALAMET Marty Supreme

LEONARDO DICAPRIO One Battle After Another

ETHAN HAWKE Blue Moon

MICHAEL B. JORDAN Sinners

JESSE PLEMONS Bugonia

Supporting Actress

ODESSA A’ZION Marty Supreme

INGA IBSDOTTER LILLEAAS Sentimental Value

WUNMI MOSAKU Sinners

CAREY MULLIGAN The Ballad of Wallis Island

TEYANA TAYLOR One Battle After Another

EMILY WATSON Hamnet

Supporting Actor

BENICIO DEL TORO One Battle After Another

JACOB ELORDI Frankenstein

PAUL MESCAL Hamnet

PETER MULLAN I Swear

SEAN PENN One Battle After Another

STELLAN SKARSGÅRD Sentimental Value

Wunmi Mosaku is a Bafta nominee thanks to her role in ‘Sinnners’
Wunmi Mosaku is a Bafta nominee thanks to her role in ‘Sinnners’ (Warner Bros)

Casting

I SWEAR Lauren Evans

MARTY SUPREME Jennifer Venditti

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Cassandra Kulukundis

SENTIMENTAL VALUE Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman

SINNERS Francine Maisler

Outstanding British Film

28 YEARS LATER

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND

BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY

DIE MY LOVE

H IS FOR HAWK

HAMNET

I SWEAR

MR BURTON

PILLION

STEVE

Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer

THE CEREMONY Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

MY FATHER’S SHADOW Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)

PILLION Harry Lighton (Director, Writer)

A WANT IN HER Myrid Carten (Director)

WASTEMAN Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

Original Screenplay

I SWEAR Kirk Jones

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho

SENTIMENTAL VALUE Eskil Vogt, Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler

Robert Aramayo in 'I Swear', which received five Bafta nominations
Robert Aramayo in 'I Swear', which received five Bafta nominations (StudioCanal)

Adapted Screenplay

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND Tom Basden, Tim Key

BUGONIA Will Tracy

HAMNET Chloé Zhao, Maggie O'Farrell

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson

PILLION Harry Lighton

Film Not in the English Language

IT WAS JUST AN ACCIDENT

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SIRĀT

THE VOICE OF HIND RAJAB

Documentary

2000 METERS TO ANDRIIVKA

APOCALYPSE IN THE TROPICS

COVER-UP

MR. NOBODY AGAINST PUTIN

THE PERFECT NEIGHBOR

Animated Film

ELIO

LITTLE AMÉLIE

ZOOTROPOLIS 2

Children’s & Family Film

ARCO

BOONG

LILO & STITCH

ZOOTROPOLIS 2

Editing

F1 Stephen Mirrione

A HOUSE OF DYNAMITE Kirk Baxter

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Andy Jurgensen

SINNERS Michael P. Shawver

‘Marty Supreme’ picked up 11 Bafta nominations
‘Marty Supreme’ picked up 11 Bafta nominations (A24)

Cinematography

FRANKENSTEIN Dan Laustsen

MARTY SUPREME Darius Khondji

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Michael Bauman

SINNERS Autumn Durald Arkapaw

TRAIN DREAMS Adolpho Veloso

Production Design

FRANKENSTEIN Tamara Deverell, Shane Vieau

HAMNET Fiona Crombie, Alice Felton

MARTY SUPREME Jack Fisk, Adam Willis

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Florencia Martin, Anthony Carlino

SINNERS Hannah Beachler, Monique Champagne

Costume Design

FRANKENSTEIN Kate Hawley

HAMNET Malgosia Turzanska

MARTY SUPREME Miyako Bellizzi

SINNERS Ruth E. Carter

WICKED: FOR GOOD Paul Tazewell

Make Up and Hair

FRANKENSTEIN Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

HAMNET Nicole Stafford

MARTY SUPREME Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

SINNERS Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

WICKED: FOR GOOD Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

Original Score

BUGONIA Jerskin Fendrix

FRANKENSTEIN Alexandre Desplat

HAMNET Max Richter

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jonny Greenwood

SINNERS Ludwig Göransson

Sound

F1 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

FRANKENSTEIN Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

SINNERS Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

WARFARE Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

‘F1’ might have received a Best Picture nomination, but it missed out at the baftas, receiving three nominations in the technical categories
‘F1’ might have received a Best Picture nomination, but it missed out at the baftas, receiving three nominations in the technical categories (Warner Bros)

Special Visual Effects

AVATAR: FIRE AND ASH Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

F1 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

FRANKENSTEIN Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

THE LOST BUS Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

British Short Film

MAGID / ZAFAR Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

NOSTALGIE Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

TERENCE Edem Kelman, Noah Reich

THIS IS ENDOMETRIOSIS Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

WELCOME HOME FRECKLES Huiju Park, Nathan Hendren

British Short Animation

CARDBOARD J.P. Vine, Michaela Manas Malina

SOLSTICE Luke Angus

TWO BLACK BOYS IN PARADISE Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

EE Rising Star Award

ROBERT ARAMAYO

MILES CATON

CHASE INFINITI

ARCHIE MADEKWE

POSY STERLING

