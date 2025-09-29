Stay up to date with notifications from The Independent

Independent
Ryder Cup 2025: Every match and result after Europe resist USA comeback at Bethpage

Luke Donald’s Team Europe beat Keegan Bradley’s Team USA 15-13 after a thrilling day of Sunday singles

Jack Rathborn
at Bethpage, New York
Sunday 28 September 2025 21:33 EDT
Comments
Video Player Placeholder
Ryder Cup MC steps down and apologises to Rory McIlroy after leading offensive chant on first tee

Europe held on for a thrilling Ryder Cup victory after downing USA 15-13 at Bethpage Black.

Shane Lowry delivered a half point to ensure Luke Donald’s side retained the cup, before Tyrrell Hatton ensured an outright victory soon after.

Here’s every result and match after Day 3 at the Ryder Cup 2025:

Ryder Cup 2025 schedule

Day 1: Friday 26 September results

Four foursomes (alternate shot) matches

(Ryder Cup records)

Jon Rahm (7-3-3)/Tyrrell Hatton (6-4-2) won 4&3 vs Bryson DeChambeau (2-4-1)/Justin Thomas (7-5-2)

Ludvig Aberg (3-2-0)/Matt Fitzpatrick (2-7-0) won 5&3 vs Scottie Scheffler (2-3-3)/Russell Henley (0-1-0)

Rory McIlroy (17-13-4)/Tommy Fleetwood (8-3-2) won 5&4 vs Collin Morikawa (4-4-1)/Harris English (1-3-0)

Xander Schauffele (5-4-0)/Patrick Cantlay (6-2-1) won 2up v Bob MacIntyre (2-1-1)/Viktor Hovland (3-5-3)

Four fourballs (alternate shot) matches

Jon Rahm (8-3-3)/Sepp Straka (2-2-0) won 3&2 vs Scottie Scheffler(2-4-3)/JJ Spaun (0-1-0)

Tommy Fleetwood (9-3-2)/Justin Rose (15-9-3) won 1up vs Ben Griffin (0-1-0)/Bryson DeChambeau (2-5-1)

Cameron Young (1-0-0)/Justin Thomas (8-5-2) won 6&5 vs Ludvig Aberg (3-3-0)/Rasmus Hojgaard (0-1-0)

Sam Burns (1-2-1)/Patrick Cantlay (6-2-2) TIED vs Rory McIlroy (17-13-5)/Shane Lowry (2-3-2)

Rory McIlroy of Team Europe shakes hands with Collin Morikawa of Team United States
Rory McIlroy of Team Europe shakes hands with Collin Morikawa of Team United States (Getty Images)
(Getty Images)

Day 2: Saturday 27 September results

Four foursomes (alternate shot) matches

7:10am ET (12:10pm BST): Bryson DeChambeau (3-5-1)/Cameron Young (2-0-0) won 4&2 vs Matt Fitzpatrick (2-8-0)/Ludvig Aberg (3-4-0)

7:26am ET (12:26pm BST): Rory McIlroy (18-13-5)/Tommy Fleetwood (10-3-2) won 3&2 vs Collin Morikawa (4-5-1)/Harris English (1-4-0)

7:42am ET (12:42pm BST): Jon Rahm (9-3-3)/Tyrrell Hatton (7-4-2) won 3&2 vs Xander Schauffele (5-5-0)/Patrick Cantlay (6-3-2)

7:58am ET (12:58pm BST): Bob MacIntyre (3-1-1)/Viktor Hovland (4-5-3) won 1UP vs Scottie Scheffler (2-5-3)/Russell Henley (0-2-0)

Four fourballs (alternate shot) matches

12:25pm ET (5:25pm BST): Rory McIlroy (19-13-5)/Shane Lowry (3-3-2) won 2UP vs Justin Thomas (8-6-2)/Cameron Young (2-1-0)

12:41pm ET (5:41pm BST): Tommy Fleetwood (11-3-2)/Justin Rose (16-9-3) won 3&2 vs Scottie Scheffler (2-6-3)/Bryson DeChambeau (3-6-1)

12:57pm ET (5:57pm BST): JJ Spaun (1-1-0)/Xander Schauffele (6-4-0) won 1UP vs Jon Rahm (9-4-3)/Sepp Straka (2-3-0)

1:13pm ET (6:13pm BST): Tyrrell Hatton (8-4-2)/Matt Fitzpatrick (3-8-0) won 1UP vs Sam Burns (1-3-1)/Patrick Cantlay (6-4-2)

Bryson DeChambeau of Team United States on the 18th green at the Bethpage Black Course
Bryson DeChambeau of Team United States on the 18th green at the Bethpage Black Course (David Davies/PA Wire)
Captain Keegan Bradley waving the Flag of the United States on the 18th green at the Bethpage Black Course
Captain Keegan Bradley waving the Flag of the United States on the 18th green at the Bethpage Black Course (Mike Egerton/PA Wire)

Day 3: Sunday 28 September

12 singles matches: Starting from 12:02pm ET (5:02pm BST) to 2:03pm ET (6:03pm BST).

Times: ET/BST

