Independent
Voices
Baftas 2026: Full list of winners

The Independent will be updating the winners as they are announced during the live ceremony – hours before the televised broadcast

Alan Cumming sports transgender pride colours in hairdo on 2026 Baftas red carpet

The 2026 Baftas have kicked off at London’s Royal Festival Hall, as the film industry gathers for one of its biggest nights of the year.

On Sunday (22 February), actors including Timothée Chalamet, Paul Mescal, Michael B Jordan, Jessie Buckley and Emma Stone gathered for a star-studded ceremony honouring the best in British film. Follow along with all the updates on The Independent’s live blog here.

Below, The Independent will list the winners live as they are announced in real-time, as opposed to during the televised broadcast which will begin hours later at 7pm on BBC One. Spoilers below!

Paul Thomas Anderson’s dark comedy One Battle After Another entered the evening as the one to beat with a total of 14 nominations, with Ryan Coogler’s vampire flick The Sinners following closely behind with 13 nods.

Find the Bafta 2026 winners below, as they are announced:

Best Film

HAMNET

MARTY SUPREME

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS

Director

BUGONIA Yorgos Lanthimos

HAMNET Chloé Zhao

MARTY SUPREME Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson

SENTIMENTAL VALUE Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler

Leading Actress

JESSIE BUCKLEY Hamnet

ROSE BYRNE If I Had Legs I’d Kick You

KATE HUDSON Song Sung Blue

CHASE INFINITI One Battle After Another

RENATE REINSVE Sentimental Value

EMMA STONE Bugonia

Leading Actor

ROBERT ARAMAYO I Swear

TIMOTHÉE CHALAMET Marty Supreme

LEONARDO DICAPRIO One Battle After Another

ETHAN HAWKE Blue Moon

MICHAEL B. JORDAN Sinners

JESSE PLEMONS Bugonia

Supporting Actress

ODESSA A’ZION Marty Supreme

INGA IBSDOTTER LILLEAAS Sentimental Value

WUNMI MOSAKU Sinners

CAREY MULLIGAN The Ballad of Wallis Island

TEYANA TAYLOR One Battle After Another

EMILY WATSON Hamnet

Supporting Actor

BENICIO DEL TORO One Battle After Another

JACOB ELORDI Frankenstein

PAUL MESCAL Hamnet

PETER MULLAN I Swear

SEAN PENN One Battle After Another

STELLAN SKARSGÅRD Sentimental Value

Casting

I SWEAR Lauren Evans

MARTY SUPREME Jennifer Venditti

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Cassandra Kulukundis

SENTIMENTAL VALUE Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman

SINNERS Francine Maisler

Outstanding British Film

28 YEARS LATER

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND

BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY

DIE MY LOVE

H IS FOR HAWK

HAMNET

I SWEAR

MR BURTON

PILLION

STEVE

Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer

THE CEREMONY Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

MY FATHER’S SHADOW Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer)

PILLION Harry Lighton (Director, Writer)

A WANT IN HER Myrid Carten (Director)

WASTEMAN Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

Original Screenplay

I SWEAR Kirk Jones

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho

SENTIMENTAL VALUE Eskil Vogt, Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler

Adapted Screenplay

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND Tom Basden, Tim Key

BUGONIA Will Tracy

HAMNET Chloé Zhao, Maggie O'Farrell

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson

PILLION Harry Lighton

Film Not in the English Language

IT WAS JUST AN ACCIDENT

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE

SIRĀT

THE VOICE OF HIND RAJAB

Documentary

2000 METERS TO ANDRIIVKA

APOCALYPSE IN THE TROPICS

COVER-UP

MR. NOBODY AGAINST PUTIN

THE PERFECT NEIGHBOR

Animated Film

ELIO

LITTLE AMÉLIE

ZOOTROPOLIS 2

Children’s & Family Film

ARCO

BOONG

LILO & STITCH

ZOOTROPOLIS 2

Editing

F1 Stephen Mirrione

A HOUSE OF DYNAMITE Kirk Baxter

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Andy Jurgensen

SINNERS Michael P. Shawver

Cinematography

FRANKENSTEIN Dan Laustsen

MARTY SUPREME Darius Khondji

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Michael Bauman

SINNERS Autumn Durald Arkapaw

TRAIN DREAMS Adolpho Veloso

Production Design

FRANKENSTEIN Tamara Deverell, Shane Vieau

HAMNET Fiona Crombie, Alice Felton

MARTY SUPREME Jack Fisk, Adam Willis

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Florencia Martin, Anthony Carlino

SINNERS Hannah Beachler, Monique Champagne

Costume Design

FRANKENSTEIN Kate Hawley

HAMNET Malgosia Turzanska

MARTY SUPREME Miyako Bellizzi

SINNERS Ruth E. Carter

WICKED: FOR GOOD Paul Tazewell

Make Up and Hair

FRANKENSTEIN Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many

HAMNET Nicole Stafford

MARTY SUPREME Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

SINNERS Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

WICKED: FOR GOOD Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

Original Score

BUGONIA Jerskin Fendrix

FRANKENSTEIN Alexandre Desplat

HAMNET Max Richter

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jonny Greenwood

SINNERS Ludwig Göransson

Sound

F1 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta

FRANKENSTEIN Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

SINNERS Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

WARFARE Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

Special Visual Effects

AVATAR: FIRE AND ASH Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon

F1 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

FRANKENSTEIN Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

THE LOST BUS Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

British Short Film

MAGID / ZAFAR Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

NOSTALGIE Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

TERENCE Edem Kelman, Noah Reich

THIS IS ENDOMETRIOSIS Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright

WELCOME HOME FRECKLES Huiju Park, Nathan Hendren

British Short Animation

CARDBOARD J.P. Vine, Michaela Manas Malina

SOLSTICE Luke Angus

TWO BLACK BOYS IN PARADISE Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

EE Rising Star Award

ROBERT ARAMAYO

MILES CATON

CHASE INFINITI

ARCHIE MADEKWE

POSY STERLING

