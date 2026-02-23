Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

The 2026 Baftas unfolded at London’s Royal Festival Hall, where the film industry gathered in force for one of its biggest nights of the year.

On Sunday night (22 February), actors including Timothée Chalamet, Paul Mescal, Michael B Jordan, Jessie Buckley and Emma Stone arrived at the star-studded ceremony honouring the best in British film.

Paul Thomas Anderson’s dark comedy One Battle After Another was the big winner of the year, winning six of its 14 nominations, including Best Film.

The film’s star Leonardo DiCaprio, however, missed out on the Best Actor prize, which went instead to I Swear’s Robert Aramayo in the biggest surprise of the night.

“I absolutely can’t believe this. I can’t believe I’m here looking at people like you, in the same category as you,” Aramayo said during his speech as he pointed to DiCaprio in the audience. “Never mind being stood up here.”

Irish actor Jessie Buckley, meanwhile, took home the award for Best Actress thanks to her searing portrayal as Anne Hathaway in Chloé Zhao’s Hamnet, which also won Outstanding British Film.

Find the Bafta 2026 winners below:

Best Film

HAMNET

MARTY SUPREME

ONE BATTLE AFTER ANOTHER – WINNER

SENTIMENTAL VALUE

SINNERS

open image in gallery Paul Thomas Anderson with his Bafta ( BBC )

Director

BUGONIA Yorgos Lanthimos

HAMNET Chloé Zhao

MARTY SUPREME Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson – WINNER

SENTIMENTAL VALUE Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler

Leading Actress

JESSIE BUCKLEY Hamnet – WINNER

ROSE BYRNE If I Had Legs I’d Kick You

KATE HUDSON Song Sung Blue

CHASE INFINITI One Battle After Another

RENATE REINSVE Sentimental Value

EMMA STONE Bugonia

open image in gallery Jessie Buckley with her Bafta ( BBC )

Leading Actor

ROBERT ARAMAYO I Swear – WINNER

TIMOTHÉE CHALAMET Marty Supreme

LEONARDO DICAPRIO One Battle After Another

ETHAN HAWKE Blue Moon

MICHAEL B. JORDAN Sinners

JESSE PLEMONS Bugonia

Supporting Actress

ODESSA A’ZION Marty Supreme

INGA IBSDOTTER LILLEAAS Sentimental Value

WUNMI MOSAKU Sinners – WINNER

CAREY MULLIGAN The Ballad of Wallis Island

TEYANA TAYLOR One Battle After Another

EMILY WATSON Hamnet

open image in gallery Wunmi Mosaku wins her Bafta for Best Supporting Actress ( BBC )

Supporting Actor

BENICIO DEL TORO One Battle After Another

JACOB ELORDI Frankenstein

PAUL MESCAL Hamnet

PETER MULLAN I Swear

SEAN PENN One Battle After Another – WINNER

STELLAN SKARSGÅRD Sentimental Value

Casting

I SWEAR Lauren Evans – WINNER

MARTY SUPREME Jennifer Venditti

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Cassandra Kulukundis

SENTIMENTAL VALUE Yngvill Kolset Haga, Avy Kaufman

SINNERS Francine Maisler

open image in gallery Robert Aramayo wins Best Actor ( BBC )

Outstanding British Film

28 YEARS LATER

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND

BRIDGET JONES: MAD ABOUT THE BOY

DIE MY LOVE

H IS FOR HAWK

HAMNET – WINNER

I SWEAR

MR BURTON

PILLION

STEVE

Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer

THE CEREMONY Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

MY FATHER’S SHADOW Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer) – WINNER

PILLION Harry Lighton (Director, Writer)

A WANT IN HER Myrid Carten (Director)

WASTEMAN Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

Original Screenplay

I SWEAR Kirk Jones

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

THE SECRET AGENT Kleber Mendonça Filho

SENTIMENTAL VALUE Eskil Vogt, Joachim Trier

SINNERS Ryan Coogler – WINNER

open image in gallery Ryan Coogler and his Bafta ( BBC )

Adapted Screenplay

THE BALLAD OF WALLIS ISLAND Tom Basden, Tim Key

BUGONIA Will Tracy

HAMNET Chloé Zhao, Maggie O'Farrell

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Paul Thomas Anderson – WINNER

PILLION Harry Lighton

Film Not in the English Language

IT WAS JUST AN ACCIDENT

THE SECRET AGENT

SENTIMENTAL VALUE – WINNER

SIRĀT

THE VOICE OF HIND RAJAB

Documentary

2000 METERS TO ANDRIIVKA

APOCALYPSE IN THE TROPICS

COVER-UP

MR. NOBODY AGAINST PUTIN – WINNER

THE PERFECT NEIGHBOR

Animated Film

ELIO

LITTLE AMÉLIE

ZOOTROPOLIS 2 – WINNER

open image in gallery Paddington presents Best Children’s & Family Film ( BBC )

Children’s & Family Film

ARCO

BOONG – WINNER

LILO & STITCH

ZOOTROPOLIS 2

Editing

F1 Stephen Mirrione

A HOUSE OF DYNAMITE Kirk Baxter

MARTY SUPREME Ronald Bronstein, Josh Safdie

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Andy Jurgensen – WINNER

SINNERS Michael P. Shawver

Cinematography

FRANKENSTEIN Dan Laustsen

MARTY SUPREME Darius Khondji

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Michael Bauman – WINNER

SINNERS Autumn Durald Arkapaw

TRAIN DREAMS Adolpho Veloso

open image in gallery Alan Cumming hosting the Baftas ( BBC )

Production Design

FRANKENSTEIN Tamara Deverell, Shane Vieau – WINNER

HAMNET Fiona Crombie, Alice Felton

MARTY SUPREME Jack Fisk, Adam Willis

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Florencia Martin, Anthony Carlino

SINNERS Hannah Beachler, Monique Champagne

Costume Design

FRANKENSTEIN Kate Hawley – WINNER

HAMNET Malgosia Turzanska

MARTY SUPREME Miyako Bellizzi

SINNERS Ruth E. Carter

WICKED: FOR GOOD Paul Tazewell

Make Up and Hair

FRANKENSTEIN Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many – WINNER

HAMNET Nicole Stafford

MARTY SUPREME Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

SINNERS Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

WICKED: FOR GOOD Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

open image in gallery The Prince and Princess of Wales attended the Baftas ( (Jaimi Joy/PA) )

Original Score

BUGONIA Jerskin Fendrix

FRANKENSTEIN Alexandre Desplat

HAMNET Max Richter

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jonny Greenwood

SINNERS Ludwig Göransson – WINNER

Sound

F1 Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta – WINNER

FRANKENSTEIN Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

ONE BATTLE AFTER ANOTHER Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

SINNERS Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

WARFARE Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

Special Visual Effects

AVATAR: FIRE AND ASH Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon – WINNER

F1 Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

FRANKENSTEIN Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

THE LOST BUS Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

open image in gallery Jessie Buckley and Chloe Zhao at the 2026 Baftas

British Short Film

MAGID / ZAFAR Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

NOSTALGIE Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

TERENCE Edem Kelman, Noah Reich

THIS IS ENDOMETRIOSIS Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright – WINNER

WELCOME HOME FRECKLES Huiju Park, Nathan Hendren

British Short Animation

CARDBOARD J.P. Vine, Michaela Manas Malina

SOLSTICE Luke Angus

TWO BLACK BOYS IN PARADISE Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson – WINNER

EE Rising Star Award

ROBERT ARAMAYO – WINNER

MILES CATON

CHASE INFINITI

ARCHIE MADEKWE

POSY STERLING