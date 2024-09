Your support helps us to tell the story Support Now Find out more Close As your White House correspondent, I ask the tough questions and seek the answers that matter.



The Champions League returns with a new-look competition format for the 2024/25 season.

The draw for the 36-team league phase produced a number of intriguing ties, including Liverpool vs Real Madrid, Arsenal vs Paris Saint-Germain, Juventus vs Manchester City and Aston Villa vs Bayern Munich.

Changes to the Champions League, designed to make the first phase of the competition more exciting and unpredictable, will see teams play eight fixtures against eight different rival clubs, as opposed to playing three teams both home and away in the old group stage.

The top eight sides in the league after the competition’s first phase will progress directly to the last-16. Teams placed ninth to 24th will have to negotiate a play-off round, while teams that finish 25th or lower will be eliminated from all European competition.

Below are the full Champions League fixtures, with a club-by-club breakdown for Manchester City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa and Celtic included underneath.

Champions League fixtures: Round-by-round

All times UK (BST)

Matchday 1: September 17-19, 2024

Tuesday 17 September

17:45 BSC Young Boys - Aston Villa FC

17:45 Juventus - PSV Eindhoven

20:00 AC Milan - Liverpool FC

20:00 FC Bayern München - GNK Dinamo

20:00 Real Madrid C.F. - VfB Stuttgart

20:00 Sporting Clube de Portugal - LOSC Lille

Wednesday 18 September

17:45 AC Sparta Praha - FC Salzburg

17:45 Bologna FC 1909 - FC Shakhtar Donetsk

20:00 Celtic FC - ŠK Slovan Bratislava

20:00 Club Brugge KV - Borussia Dortmund

20:00 Manchester City - FC Internazionale Milano

20:00 Paris Saint-Germain - Girona FC

Thursday 19 September

17:45 Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

17:45 FK Crvena Zvezda - SL Benfica

20:00 AS Monaco - FC Barcelona

20:00 Atalanta BC - Arsenal FC

20:00 Atlético de Madrid - RB Leipzig

20:00 Stade Brestois 29 - SK Sturm Graz

Matchday 2: October 1/2, 2024

Tuesday 1 October

17:45 FC Salzburg - Stade Brestois 29

17:45 VfB Stuttgart - AC Sparta Praha

20:00 Arsenal FC - Paris Saint-Germain

20:00 Bayer 04 Leverkusen - AC Milan

20:00 Borussia Dortmund - Celtic FC

20:00 FC Barcelona - BSC Young Boys

20:00 FC Internazionale Milano - FK Crvena Zvezda

20:00 PSV Eindhoven - Sporting Clube de Portugal

20:00 ŠK Slovan Bratislava - Manchester City

Wednesday 2 October

17:45 FC Shakhtar Donetsk - Atalanta BC

17:45 Girona FC - Feyenoord

20:00 Aston Villa FC - FC Bayern München

20:00 GNK Dinamo - AS Monaco

20:00 Liverpool FC - Bologna FC 1909

20:00 LOSC Lille - Real Madrid C.F.

20:00 RB Leipzig - Juventus

20:00 SK Sturm Graz - Club Brugge KV

20:00 SL Benfica - Atlético de Madrid

Matchday 3: October 22/23, 2024

Tuesday 22 October

17:45 AC Milan - Club Brugge KV

17:45 AS Monaco - FK Crvena Zvezda

20:00 Arsenal FC - FC Shakhtar Donetsk

20:00 Aston Villa FC - Bologna FC 1909

20:00 Girona FC - ŠK Slovan Bratislava

20:00 Juventus - VfB Stuttgart

20:00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

20:00 Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund

20:00 SK Sturm Graz - Sporting Clube de Portugal

Wednesday 23 October

17:45 Atalanta BC - Celtic FC

17:45 Stade Brestois 29 - Bayer 04 Leverkusen

20:00 Atlético de Madrid - LOSC Lille

20:00 BSC Young Boys - FC Internazionale Milano

20:00 FC Barcelona - FC Bayern München

20:00 FC Salzburg - GNK Dinamo

20:00 Manchester City - AC Sparta Praha

20:00 RB Leipzig - Liverpool FC

20:00 SL Benfica - Feyenoord

Matchday 4: November 5/6, 2024

Tuesday 5 November

17:45 PSV Eindhoven - Girona FC

17:45 ŠK Slovan Bratislava - GNK Dinamo

20:00 Bologna FC 1909 - AS Monaco

20:00 Borussia Dortmund - SK Sturm Graz

20:00 Celtic FC - RB Leipzig

20:00 Liverpool FC - Bayer 04 Leverkusen

20:00 LOSC Lille - Juventus

20:00 Real Madrid C.F. - AC Milan

20:00 Sporting Clube de Portugal - Manchester City

Wednesday 6 November

17:45 Club Brugge KV - Aston Villa FC

17:45 FC Shakhtar Donetsk - BSC Young Boys

20:00 AC Sparta Praha - Stade Brestois 29

20:00 FC Bayern München - SL Benfica

20:00 FC Internazionale Milano - Arsenal FC

20:00 Feyenoord - FC Salzburg

20:00 FK Crvena Zvezda - FC Barcelona

20:00 Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid

20:00 VfB Stuttgart - Atalanta BC

Matchday 5: November 26/27, 2024

Tuesday 26 November

17:45 AC Sparta Praha - Atlético de Madrid

17:45 ŠK Slovan Bratislava - AC Milan

20:00 Bayer 04 Leverkusen - FC Salzburg

20:00 BSC Young Boys - Atalanta BC

20:00 FC Barcelona - Stade Brestois 29

20:00 FC Bayern München - Paris Saint-Germain

20:00 FC Internazionale Milano - RB Leipzig

20:00 Manchester City - Feyenoord

20:00 Sporting Clube de Portugal - Arsenal FC

Wednesday 27 November

17:45 FK Crvena Zvezda - VfB Stuttgart

17:45 SK Sturm Graz - Girona FC

20:00 AS Monaco - SL Benfica

20:00 Aston Villa FC - Juventus

20:00 Bologna FC 1909 - LOSC Lille

20:00 Celtic FC - Club Brugge KV

20:00 GNK Dinamo - Borussia Dortmund

20:00 Liverpool FC - Real Madrid C.F.

20:00 PSV Eindhoven - FC Shakhtar Donetsk

Matchday 6: December 10/11, 2024

Tuesday 10 December

17:45 Girona FC - Liverpool FC

17:45 GNK Dinamo - Celtic FC

20:00 Atalanta BC - Real Madrid C.F.

20:00 Bayer 04 Leverkusen - FC Internazionale Milano

20:00 Club Brugge KV - Sporting Clube de Portugal

20:00 FC Salzburg - Paris Saint-Germain

20:00 FC Shakhtar Donetsk - FC Bayern München

20:00 RB Leipzig - Aston Villa FC

20:00 Stade Brestois 29 - PSV Eindhoven

Wednesday 11 December

17:45 Atlético de Madrid - ŠK Slovan Bratislava

17:45 LOSC Lille - SK Sturm Graz

20:00 AC Milan - FK Crvena Zvezda

20:00 Arsenal FC - AS Monaco

20:00 Borussia Dortmund - FC Barcelona

20:00 Feyenoord - AC Sparta Praha

20:00 Juventus - Manchester City

20:00 SL Benfica - Bologna FC 1909

20:00 VfB Stuttgart - BSC Young Boys

Matchday 7: January 21/22, 2025

Tuesday 21 January

17:45 AS Monaco - Aston Villa FC

17:45 Atalanta BC - SK Sturm Graz

20:00 Atlético de Madrid - Bayer 04 Leverkusen

20:00 Bologna FC 1909 - Borussia Dortmund

20:00 Club Brugge KV - Juventus

20:00 FK Crvena Zvezda - PSV Eindhoven

20:00 Liverpool FC - LOSC Lille

20:00 ŠK Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

20:00 SL Benfica - FC Barcelona

Wednesday 22 January

17:45 FC Shakhtar Donetsk - Stade Brestois 29

17:45 RB Leipzig - Sporting Clube de Portugal

20:00 AC Milan - Girona FC

20:00 AC Sparta Praha - FC Internazionale Milano

20:00 Arsenal FC - GNK Dinamo

20:00 Celtic FC - BSC Young Boys

20:00 Feyenoord - FC Bayern München

20:00 Paris Saint-Germain - Manchester City

20:00 Real Madrid C.F. - FC Salzburg

Matchday 8: January 29, 2025

20:00 Aston Villa FC - Celtic FC

20:00 Bayer 04 Leverkusen - AC Sparta Praha

20:00 Borussia Dortmund - FC Shakhtar Donetsk

20:00 BSC Young Boys - FK Crvena Zvezda

20:00 FC Barcelona - Atalanta BC

20:00 FC Bayern München - ŠK Slovan Bratislava

20:00 FC Internazionale Milano - AS Monaco

20:00 FC Salzburg - Atlético de Madrid

20:00 Girona FC - Arsenal FC

20:00 GNK Dinamo - AC Milan

20:00 Juventus - SL Benfica

20:00 LOSC Lille - Feyenoord

20:00 Manchester City - Club Brugge KV

20:00 PSV Eindhoven - Liverpool FC

20:00 SK Sturm Graz - RB Leipzig

20:00 Sporting Clube de Portugal - Bologna FC 1909

20:00 Stade Brestois 29 - Real Madrid C.F.

20:00 VfB Stuttgart - Paris Saint-Germ

Man City Champions League fixtures

18 September 2024 20:00 FC Internazionale Milano (H)

1 October 2024 20:00 ŠK Slovan Bratislava (A)

23 October 2024 20:00 AC Sparta Praha (H)

5 November 2024 20:00 Sporting Clube de Portugal (A)

26 November 2024 20:00 Feyenoord (H)

11 December 2024 20:00 Juventus (A)

22 January 2025 20:00 Paris Saint-Germain (A)

29 January 2025 20:00 Club Brugge KV (H)

Arsenal Champions League fixtures

19 September 2024 20:00 Atalanta BC (A)

1 October 2024 20:00 Paris Saint-Germain (H)

22 October 2024 20:00 FC Shakhtar Donetsk (H)

6 November 2024 20:00 FC Internazionale Milano (A)

26 November 2024 20:00 Sporting Clube de Portugal (A)

11 December 2024 20:00 AS Monaco (H)

22 January 2025 20:00 GNK Dinamo (H)

29 January 2025 20:00 Girona FC (A)

Liverpool Champions League fixtures

17 September 2024 20:00 AC Milan (A)

2 October 2024 20:00 Bologna FC 1909 (H)

23 October 2024 20:00 RB Leipzig (A)

5 November 2024 20:00 Bayer 04 Leverkusen (H)

27 November 2024 20:00 Real Madrid C.F. (H)

10 December 2024 17:45 Girona FC (A)

21 January 2025 20:00 LOSC Lille (H)

29 January 2025 20:00 PSV Eindhoven (A)

Aston Villa Champions League fixtures

17 September 2024 17:45 BSC Young Boys (A)

2 October 2024 20:00 FC Bayern München (H)

22 October 2024 20:00 Bologna FC 1909 (H)

6 November 2024 17:45 Club Brugge KV (A)

27 November 2024 20:00 Juventus (H)

10 December 2024 20:00 RB Leipzig (A)

21 January 2025 17:45 AS Monaco (A)

29 January 2025 20:00 Celtic FC (H)

Celtic Champions League fixtures

18 September 2024 20:00 ŠK Slovan Bratislava (H)

1 October 2024 20:00 Borussia Dortmund (A)

23 October 2024 17:45 Atalanta BC (A)

5 November 2024 20:00 RB Leipzig (H)

27 November 2024 20:00 Club Brugge KV (H)

10 December 2024 17:45 GNK Dinamo (A)

22 January 2025 20:00 BSC Young Boys (H)

29 January 2025 20:00 Aston Villa FC (A)