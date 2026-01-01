Stay up to date with notifications from The Independent

Afcon 2025: Fixtures, results, tables and schedule in full from Africa Cup of Nations

Morocco host the 24-nation tournament as Ivory Coast return to defend their crown

The Africa Cup of Nations trophy
The Africa Cup of Nations trophy (EPA-EFE)

The 2025 Africa Cup of Nations is into the knockout stages, as Morocco plays host of Afcon for the second time.

Ivory Coast overturned a two-goal deficit to defeat Gabon 3–2 on Wednesday, after completing a dramatic comeback to finish top of Group F, edging Cameroon on goals scored. Mozambique advanced to the last 16 as one of the four best third-place finishers.

Ivory Coast remain in Marrakech and will face Burkina Faso in the last 16 on Tuesday. Cameroon have a tough test against South Africa in Rabat on Sunday, while Mozambique meet Nigeria the following day in Fez.

Other match-ups include 2021 champion Senegal against Sudan in Tangier on Saturday, followed by Tunisia versus Mali in Casablanca. Hosts Morocco will play Tanzania in Rabat on Sunday, seven-time champion Egypt face Benin in Agadir on Monday, and Algeria meet Congo in Rabat on Tuesday.

Morocco stepped up to host after Guinea was stripped of staging rights over concerns about infrastructure and facilities in the country.

Ivory Coast won the tournament two years ago
Ivory Coast won the tournament two years ago (AFP via Getty Images)

Afcon 2025 fixture schedule

All times GMT

Round of 16

Saturday, January 3, 2026

Senegal v Sudan | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Mali v Tunisia | 7:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Sunday, January 4, 2026

Morocco v Tanzania | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

South Africa v Cameroon | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Monday, January 5, 2026

Egypt v Benin | 4:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Nigeria v Mozambique | 7:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tuesday, January 6, 2026

Algeria v DR Congo | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast v Burkino Faso | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Quarter-finals

Friday, January 9, 2026

Round of 16 2 Winner v Round of 16 1 Winner | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Round of 16 4 Winner v Round of 16 3 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, January 10, 2026

Round of 16 7 Winner v Round of 16 6 Winner | 4:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Round of 16 5 Winner v Round of 16 8 Winner | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Semi-finals

Wednesday, January 14, 2026

Quarter-final 1 Winner v Quarter-final 4 Winner | 5:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Quarter-final 3 Winner v Quarter-final 2 Winner | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Third-place play-off

Saturday, January 17, 2026

Semi-final 1 Loser v Semi-final 2 Loser | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Final

Sunday, January 18, 2026

Semi-final 1 Winner v Semi-final 2 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Results

Sunday, December 21, 2025

Morocco 2-0 Comoros | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Monday, December 22, 2025

Mali 1-1 Zambia | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

South Africa 2-1 Angola | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 2-1 Zimbabwe | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Tuesday, December 23, 2025

DR Congo 1-0 Benin | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Senegal 3-0 Botswana | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Nigeria 2-1 Tanzania | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Tunisia 3-1 Uganda | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Wednesday, December 24, 2025

Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria 3-0 Sudan | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 1-0 Mozambique | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Cameroon 1-0 Gabon Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Friday, December 26, 2025

Angola 1-1 Zimbabwe | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Egypt 1-0 South Africa | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zambia 0-0 Comoros | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Morocco 1-1 Mali | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Saturday, December 27, 2025

Benin 1-0 Botswana | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Senegal 1-1 Congo DR | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Uganda 1-1 Tanzania | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Nigeria 3-2 Tunisia | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Sunday, December 28, 2025

Gabon 2-3 Mozambique | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Equatorial Guinea 0-1 Sudan | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Algeria 1-0 Burkina Faso | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Ivory Coast 1-1 Cameroon | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Monday, December 29, 2025

Angola 0-0 Egypt | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

Zimbabwe 2-3 South Africa | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Comoros 0-0 Mali | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Zambia 0-3 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco

Tuesday, December 30, 2025

Tanzania 1-1 Tunisia | 4:00 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco

Uganda 1-3 Nigeria | 4:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco

Benin 0-3 Senegal | 7:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco

Botswana 0-3 Congo DR | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco

Wednesday, December 31, 2025

Equatorial Guinea 1-3 Algeria | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco

Sudan 0-2 Burkina Faso | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco

Gabon 2-3 Ivory Coast | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco

Mozambique 1-2 Cameroon | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco

