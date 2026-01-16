When is the Afcon final? Date, time and tournament results in full from Africa Cup of Nations 2025
Hosts Morocco are hoping to win Afcon for the first time since 1976 when they take on Senegal in Sunday’s final
Morocco advanced to the Africa Cup of Nations final with a 4-2 win on penalties over Nigeria on Wednesday, and the hosts will meet Senegal in the final.
Nigeria goalkeeper Stanley Nwabali saved one but was bettered by Bono in the shootout after the teams drew 0-0 with extra time in front of 65,458 mostly Morocco fans in Rabat's Prince Moulay Abdellah Stadium.
The host nation set up a title match in the same stadium Sunday with 2021 champion Senegal, which defeated Egypt 1-0 the other semifinal earlier in Tangier.
Morocco is bidding for its first title since its only success in 1976 and tickets for the decider are likely to command steep prices.
Here is everything you need to know, plus all the results from this year’s Afcon.
Afcon 2025 fixture schedule
All times GMT
Third-place play-off
Saturday, January 17, 2026
Egypt v Nigeria | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Final
Sunday, January 18, 2026
Senegal v Morocco | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Results
Sunday, December 21, 2025
Morocco 2-0 Comoros | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Monday, December 22, 2025
Mali 1-1 Zambia | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
South Africa 2-1 Angola | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 2-1 Zimbabwe | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Tuesday, December 23, 2025
DR Congo 1-0 Benin | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Senegal 3-0 Botswana | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Nigeria 2-1 Tanzania | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tunisia 3-1 Uganda | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Wednesday, December 24, 2025
Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria 3-0 Sudan | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 1-0 Mozambique | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Cameroon 1-0 Gabon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Friday, December 26, 2025
Angola 1-1 Zimbabwe | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 1-0 South Africa | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zambia 0-0 Comoros | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Morocco 1-1 Mali | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, December 27, 2025
Benin 1-0 Botswana | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Senegal 1-1 Congo DR | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Uganda 1-1 Tanzania | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Nigeria 3-2 Tunisia | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Sunday, December 28, 2025
Gabon 2-3 Mozambique | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Equatorial Guinea 0-1 Sudan | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria 1-0 Burkina Faso | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 1-1 Cameroon | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Monday, December 29, 2025
Angola 0-0 Egypt | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zimbabwe 2-3 South Africa | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Comoros 0-0 Mali | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Zambia 0-3 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Tuesday, December 30, 2025
Tanzania 1-1 Tunisia | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Uganda 1-3 Nigeria | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Benin 0-3 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Botswana 0-3 Congo DR | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Wednesday, December 31, 2025
Equatorial Guinea 1-3 Algeria | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Sudan 0-2 Burkina Faso | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Gabon 2-3 Ivory Coast | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Mozambique 1-2 Cameroon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Round of 16
Saturday, January 3, 2026
Senegal 3-1 Sudan | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Mali 1-1 Tunisia - Mali won 3-2 on penalties | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Sunday, January 4, 2026
Morocco 1-0 Tanzania | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
South Africa 1-2 Cameroon | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Monday, January 5, 2026
Egypt 3-1 Benin | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Nigeria 4-0 Mozambique | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tuesday, January 6, 2026
Algeria 1-0 DR Congo | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 3-0 Burkino Faso | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Quarter-finals
Friday, January 9, 2026
Mali 0-1 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Cameroon 0-2 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, January 10, 2026
Algeria 0-2 Nigeria | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 3-2 Ivory Coast | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Semi-finals
Wednesday, January 14, 2026
Senegal 1-0 Egypt | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Nigeria 0-0 Morocco (Morocco won 4-2 on penalties | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Join our commenting forum
Join thought-provoking conversations, follow other Independent readers and see their repliesComments
Bookmark popover
Removed from bookmarks