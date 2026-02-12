In photos: Ukraine’s Vladyslav Heraskevych out of Winter Olympics over banned helmet tribute

NewsIn photos: Ukraine’s Vladyslav Heraskevych out of Winter Olympics over banned helmet tributeBookmarkBookmark popoverRemoved from bookmarksClose popoverIn photos: Ukraine’s Vladyslav Heraskevych out of Winter Olympics over banned helmet tributeShow all 15 Ukrainian skeleton racer Vladyslav Heraskevych is out of the Milan Cortina Games after he refused to stop wearing a banned tribute helmet.This is a photo gallery curated by AP photo editors.More aboutUkraineItaly
Bookmark popover
Removed from bookmarks