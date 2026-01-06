Photos show daring ladder stunts performed by Tokyo's rescue team at New Year's Fire Brigade Review

NewsPhotos show daring ladder stunts performed by Tokyo's rescue team at New Year's Fire Brigade ReviewBookmarkBookmark popoverRemoved from bookmarksClose popoverPhotos show daring ladder stunts performed by Tokyo's rescue team at New Year's Fire Brigade ReviewShow all 12 Members of the rescue team perform ladder stunts during the annual New Year’s Fire Brigade Review Tuesday, in Tokyo. This is a photo gallery curated by AP photo editors.More aboutTokyoJapan
Bookmark popover
Removed from bookmarks