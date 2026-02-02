Stay up to date with notifications from The Independent

Arsenal in talks to sign new striker on transfer deadline day

Arteta on Arsenal strengthening title claims with 4-0 Leeds win
  • Arsenal are in discussions with Scottish club Hearts to sign 18-year-old striker James Wilson.
  • Wilson, who has 18 months remaining on his contract, is reportedly travelling to London for an expected agreement and the Premier League leaders are seeking to secure Wilson on an initial loan deal.
  • Wilson has made only one league start for Hearts during the current season.
  • Separately, Arsenal are also planning a bid for Atletico Madrid's Julian Alvarez to bolster their attacking options.
  • Sky Germany’s Florian Plettenberg has claimed Arsenal are in talks to sign Newcastle midfielder Sandro Tonali, but Arsenal are being linked with signing a midfielder after Mikel Merino suffered a broken foot.
