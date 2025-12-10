Stay up to date with notifications from The Independent

Hosepipe ban lifted for millions after wet November

Heatwave hosepipe ban: Police warn public not to call them about rulebreakers
  • Yorkshire Water has lifted a hosepipe ban affecting over five million people, effective immediately, following a record-breaking rainy end to autumn.
  • The restrictions were introduced in July after the driest spring in 132 years, which saw reservoir levels drop to 30 per cent.
  • Northern England experienced its fifth wettest November since 1836, with rainfall 84 per cent above average, leading to reservoir levels recovering to 91.6 per cent.
  • Despite the lifting of restrictions, customers are still encouraged to continue saving water to help maintain reservoir levels.
  • Yorkshire Water is exploring options for future water resilience, including potentially building a new reservoir, reducing leaks, and drilling new boreholes.

