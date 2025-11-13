Stay up to date with notifications from The Independent

Reverend Jesse Jackson ‘under observation’ in hospital

  • Civil Rights leader Reverend Jesse Jackson, 84, has been hospitalised in Chicago.
  • He is under observation for Progressive Supranuclear Palsy (PSP), a neurodegenerative condition he has been managing for over a decade.
  • Jackson was initially diagnosed with Parkinson's disease, but his condition was confirmed as PSP last April.
  • His organization, the Rainbow PUSH Coalition, released a statement requesting prayers for the reverend.
  • PSP is a rare neurodegenerative condition that affects balance and can cause dementia, often mistaken for Parkinson's disease.
