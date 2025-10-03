The simple habits you can adopt to improve your health
- Practising mindfulness, through intentional breathing and nutritious eating, can significantly improve mental health, counter anxiety and depression, and aid better sleep.
- Prioritising seven to nine hours of sleep nightly is crucial for overall health, supporting heart function, reducing diabetes risk, aiding muscle recovery, and boosting immunity.
- Engaging in regular exercise, such as 150 minutes of moderate or 75 minutes of vigorous activity weekly, lowers blood pressure, reduces inflammation, and can prevent premature death.
- Adopting a healthy diet rich in whole, vitamin-rich foods like the Mediterranean diet, and avoiding ultra-processed items, is vital for staving off disease.
- Protecting oneself from pollution involves staying indoors during poor air quality, wearing masks when necessary, reducing plastic use, and utilising water filters to mitigate exposure to microplastics and chemicals.