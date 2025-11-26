Stay up to date with notifications from The Independent

Reality TV star arrested for alleged domestic violence

Seeking Sister Wife
Seeking Sister Wife (TLC)
  • Garrick Merrifield, a star of the TLC reality show Seeking Sister Wife, was arrested on Monday for misdemeanour domestic violence.
  • The arrest occurred in Chaffee County, Colorado, and Merrifield has since been released on bail.
  • He is facing a charge of "telephone-obstruct service," according to online court records.
  • This charge is often linked with domestic violence, as it can involve preventing someone from making a phone call.
  • Merrifield’s representatives did not immediately return The Independent’s request for comment.
In full

