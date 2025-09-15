World Athletics Championships 2025 schedule, results and day-by-day events
Keely Hodgkinson leads Team GB in Japan with hopes high for more medal success after the Paris Olympics last year
The World Athletics Championships 2025 is set to conclude a gripping season in track and field in Tokyo, Japan.
Great Britain and Northern Ireland will hope to land medals behind Olympic champion Keely Hodgkinson in the women’s 800m, while other medalists in Paris last year include Georgia Hunter Bell, Josh Kerr, Katarina Johnson-Thompson and Matthew Hudson-Smith.
World superstars Mondo Duplantis and Sydney McLaughlin-Levrone feature, while the men’s 100m delivered plenty of drama as Oblique Seville of Jamaica took gold ahead of compatriot Kishane Thompson and Noah Lyles.
Kerr, another track star venturing into YouTube ahead of a major championship, is the men’s 1500m world champion from the last version of the event at Budapest 2023, though Olympic champion Cole Hocker and Dutch phenom Niels Laros pose a threat to the Briton in one of the most anticipated events of the championships. Expected rival Jakob Ingebrigtsen crashed out in the heats after an injury-marred build-up.
As well as Kerr, Team GB landed medals in Budapest through Hodgkinson, Johnson-Thompson, Ben Pattison, Zharnel Hughes, Hudson-Smith and a hat-trick of successes in the relays. Here’s the full rundown of the Tokyo schedule and results across nine absorbing days of sport
Full day-by-day World Athletics Championships 2025 schedule and results (all times BST)
Day 1 - Saturday 13 September
Morning session
Men’s 35 Kilometres Race Walk - Final
🥇Evan Dunfee (CAN) - 2:28:22
🥈 Caio Bonfim (BRA) - 2:28:55
🥉Hayato Katsuki (JPN) - 2:29:16
Women’s 35 Kilometres Race Walk - Final
🥇María Perez (ESP) - 2:39:01
🥈 Antonella Palmisano (ITA) - 2:42:24
🥉Paula Milena Torres (ECU) - 2:42:44
Evening session
Men’s Shot Put - Final
🥇Ryan Crouser (USA) - 22.34
🥈 Uziel Munoz (MEX) - 21.97
🥉Leonardo Fabbri (ITA) - 21.94
Women’s 10000m - Final
🥇Beatrice Chebet (KEN) - 30:37.61
🥈 Nadia Battocletti (ITA) - 30:38.23
🥉Gudaf Tsegay (ETH) - 30:39.65
4x400m Relay - Final
🥇United States - 3:08.80
🥈 Netherlands - 3:09.96
🥉Belgium - 3:10.61
Day 2 - Sunday 14 September
Morning session
Women’s Marathon - Final
🥇Peres Jepchirchir (KEN) - 2:24:43
🥈 Tigst Assefa (ETH) - 2:24:45
🥉Julia Paternain (URU) - 2:27:23
Evening session
Women’s Discus Throw - Final
🥇Valarie Allman (USA) - 69.48
🥈 Jorinde Van Klinken (NED) - 67.50
🥉 Silinda Morales (CUB) - 67.25
Women’s Long Jump - Final
🥇 Tara Davis-Woodhall (USA) - 7.13m
🥈 Malaika Mihambo (GER) - 6.99
🥉 Natalia Linares (COL) - 6.92
Men’s 10,000m - Final
🥇Jimmy Gressier (FRA) - 28:55.77
🥈 Yomif Kejelcha (ETH) - 28:55.83
🥉 Andreas Almgren (SWE) - 28:56.02
Women’s 100m - Final
🥇 Melissa Jefferson-Wooden (USA) - 10.61
🥈 Tina Clayton (JAM) - 10.76
🥉 Julien Alfred (LCA) - 10.84
Men’s 100m - Final
🥇Oblique Seville (JAM) - 9.77
🥈 Kishane Thompson (JAM) - 9.82
🥉 Noah Lyles (USA) - 9.89
Day 3 - Monday 15 September
Morning session
Men’s Marathon - Final
🥇Alphonce Simbu (TAN) - 2:09:48
🥈Amanal Petros (GER) - 2:09:48
🥉 Iliass Aouani (ITA) - 2:09:53
Evening session
11:35 Men’s 400m Hurdles - Heats
11:40 Men’s Long Jump - Qualification
12:10 Men’s Pole Vault - Final
12:20 Men’s 110m Hurdles - Heats
13:00 Women’s Hammer Throw - Final
13:05 Women’s 100m Hurdles - Semi-Final
13:30 Men’s 1500m - Semi-Final
13:55 Men’s 3000m Steeplechase - Final
14:20 Women’s 100m Hurdles - Final
Day 4 - Tuesday 16 September
11:35 Men’s 800m - Heats
11:40 Women’s Triple Jump - Qualification
12:35 Men’s High Jump - Final
12:40 Men’s 110m Hurdles - Semi-Final
13:00 Men’s Hammer Throw - Final
13:05 Women’s 400m - Semi-Final
13:35 Men’s 400m - Semi-Final
14:05 Women’s 1500m - Final
14:20 Men’s 110m Hurdles - Final
Day 5 - Wednesday 17 September
11:05 Men’s Triple Jump - Qualification
11:10 Men’s Javelin Throw - Qualification, Group A
11:30 Women’s 200m - Heats
12:10 Women’s Pole Vault - Final
12:15 Men’s 200m - Heats
12:45 Men’s Javelin Throw Qualification - Group B
12:50 Men’s Long Jump - Final
13:00 Women’s 400m Hurdles - Semi-Final
13:30 Men’s 400m Hurdles - Semi-Final
13:57 Women’s 3000m Steeplechase - Final
14:20 Men’s 1500m - Final
Day 6 - Thursday 18 September
11:05 Women’s 5000m - Heats
11:15 Women’s High Jump - Qualification
11:23 Men’s Javelin Throw - Final
11:55 Women’s 800m - Heats
12:55 Women’s Triple Jump - Final
13:02 Men’s 200m - Semi-Final
13:24 Women’s 200m - Semi-Final
13:45 Men’s 800m - Semi-Final
14:10 Men’s 400m - Final
14:24 Women’s 400m - Final
Day 7 - Friday 19 September
09:33 Women’s 100m Hurdles Heptathlon
10:20 Women’s High Jump Heptathlon
11:30 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group A
12:05 Men’s 5000m - Heats
12:30 Women’s Shot Put Heptathlon
12:45 Women’s 800m - Semi-Final
12:50 Men’s Triple Jump - Final
13:00 Women’s Javelin Throw - Qualification, Group B
13:15 Men’s 400m Hurdles - Final
13:27 Women’s 400m Hurdles - Final
13:38 Women’s 200m Heptathlon
14:06 Men’s 200m - Final
14:22 Women’s 200m - Final
Day 8 - Saturday 20 September
Morning session
23:30 Women’s 20 Kilometres Race Walk - Final
01:00 Men’s Discus Throw - Qualification, Group A
01:25 Men’s 100m Decathlon
01:50 Men’s 20 Kilometres Race Walk - Final
02:00 Women’s Shot Put - Qualification
02:05 Men’s Long Jump Decathlon
02:35 Men’s Discus Throw - Qualification, Group B
03:30 Women’s Long Jump Heptathlon
03:45 Men’s shot Put Decathlon
Evening session
11:00 Women’s Javelin Throw Heptathlon
11:05 Men’s High Jump Decathlon
11:35 Men’s 4x400m Relay - Heats
11:54 Women’s Shot Put - Final
12:00 Women’s 4x400m Relay - Heats
12:25 Men’s 4x100m Relay - Heats
12:45 Women’s 4x100m Relay - Heats
13:05 Women’s Javelin Throw - Final
13:11 Women’s 800m Heptathlon
13:29 Women’s 5000m - Final
13:55 Men’s 400m Decathlon
14:22 Men’s 800m - Final
Day 9 - Sunday 21 September
Morning session
01:05 Men’s 110m Hurdles Decathlon
01:55 Men’s Discus Throw Decathlon - Group A
03:05 Men’s Discus Throw Decathlon - Group B
03:35 Men’s pole Vault Decathlon - Group A
04:20 Men’s Pole Vault Decathlon - Group B
Evening session
09:35 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group A
10:47 Men’s Javelin Throw Decathlon - Group B
11:30 Women’s High Jump - Final
11:35 Women’s 800m - Final
11:50 Men’s 5000m - Final
12:00 Men’s Discus Throw - Final
12:25 Men’s 4x400m Relay - Final
12:40 Women’s 4x400m Relay - Final
12:55 Men’s 1500m Decathlon
13:10 Women’s 4x100m Relay - Final
13:20 Men’s 4x100m Relay - Final
