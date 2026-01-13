Afcon 2025: Fixtures, results and semi-final schedule in full from Africa Cup of Nations
Morocco host the 24-nation tournament and are hoping to win Afcon for the first time since 1976
And then there were four. The Africa Cup of Nations semi-final line-up was finalised on Saturday with Egypt and Nigeria joining Senegal and high-flying hosts Morocco in the penultimate stage.
Senegal dispatched Mali in convincing fashion before Morocco lit up the Stade Prince Moulay Abdallah to knock out five-time Afcon winners Cameroon, with tournament top scorer Brahim Diaz taking his tally to five goals in as many games.
Free-scoring Nigeria denied the Moroccans a fiery showdown with north African neighbours Algeria as goals from strike partnership Victor Osimhen and Akor Adams delivered the Super Eagles a 2-0 win, before Egypt sent defending champions Ivory Coast packing in a five-goal thriller, with Mohamed Salah’s second-half strike proving the difference.
The final two will be decided on Wednesday afternoon ahead of Sunday’s tournament climax in Rabat, which will see one of the remaining four African heavyweights crowned the Afcon 2025 champions.
Here is the schedule and kick-off times for the quarter-finals and beyond:
Afcon 2025 fixture schedule
All times GMT
Semi-finals
Wednesday, January 14, 2026
Senegal v Egypt | 5:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Nigeria v Morocco | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Third-place play-off
Saturday, January 17, 2026
Semi-final 1 Loser v Semi-final 2 Loser | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Final
Sunday, January 18, 2026
Semi-final 1 Winner v Semi-final 2 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Results
Sunday, December 21, 2025
Morocco 2-0 Comoros | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Monday, December 22, 2025
Mali 1-1 Zambia | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
South Africa 2-1 Angola | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 2-1 Zimbabwe | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Tuesday, December 23, 2025
DR Congo 1-0 Benin | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Senegal 3-0 Botswana | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Nigeria 2-1 Tanzania | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tunisia 3-1 Uganda | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Wednesday, December 24, 2025
Burkina Faso 2-1 Equatorial Guinea | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria 3-0 Sudan | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 1-0 Mozambique | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Cameroon 1-0 Gabon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Friday, December 26, 2025
Angola 1-1 Zimbabwe | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 1-0 South Africa | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zambia 0-0 Comoros | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Morocco 1-1 Mali | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, December 27, 2025
Benin 1-0 Botswana | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Senegal 1-1 Congo DR | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Uganda 1-1 Tanzania | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Nigeria 3-2 Tunisia | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Sunday, December 28, 2025
Gabon 2-3 Mozambique | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Equatorial Guinea 0-1 Sudan | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria 1-0 Burkina Faso | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 1-1 Cameroon | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Monday, December 29, 2025
Angola 0-0 Egypt | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zimbabwe 2-3 South Africa | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Comoros 0-0 Mali | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Zambia 0-3 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Tuesday, December 30, 2025
Tanzania 1-1 Tunisia | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Uganda 1-3 Nigeria | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Benin 0-3 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Botswana 0-3 Congo DR | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Wednesday, December 31, 2025
Equatorial Guinea 1-3 Algeria | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Sudan 0-2 Burkina Faso | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Gabon 2-3 Ivory Coast | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Mozambique 1-2 Cameroon | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Round of 16
Saturday, January 3, 2026
Senegal 3-1 Sudan | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Mali 1-1 Tunisia - Mali won 3-2 on penalties | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Sunday, January 4, 2026
Morocco 1-0 Tanzania | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
South Africa 1-2 Cameroon | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Monday, January 5, 2026
Egypt 3-1 Benin | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Nigeria 4-0 Mozambique | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tuesday, January 6, 2026
Algeria 1-0 DR Congo | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast 3-0 Burkino Faso | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Quarter-finals
Friday, January 9, 2026
Mali 0-1 Senegal | Stade Ibn-Batouta, Tangier, Morocco
Cameroon 0-2 Morocco | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, January 10, 2026
Algeria 0-2 Nigeria | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt 3-2 Ivory Coast | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Join our commenting forum
Join thought-provoking conversations, follow other Independent readers and see their repliesComments
Bookmark popover
Removed from bookmarks