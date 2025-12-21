Afcon 2025 fixtures: Dates, start times and full schedule for Africa Cup of Nations
Morocco host the 24-nation tournament as Ivory Coast return to defend their crown
The 2025 Africa Cup of Nations sees 24 nations vie for Afcon glory over the coming weeks, as Morocco plays host for the second time.
The 24 teams have been split into six groups of four, with the winners and runners-up progressing to the knockout phase, along with the best four third-placed nations.
The holders Ivory Coast face a testing Group F with Cameroon, Gabon and Mozambique. Nigeria, the beaten finalists last time, will meet Tunisia, Uganda and Tanzania in Group C.
Morocco stepped up to host after Guinea was stripped of staging rights over concerns about infrastructure and facilities in the country.
The host cities are the capital Rabat, Casablanca, Agadir, Marrakech, Fes and Tangier, with the tournament playing out in nine different stadiums.
Morocco will kick-off the tournament against Comoros at the Stade Prince Moulay Abdallah on 21 December.
Afcon 2025 groups
- Group A: Morocco, Mali, Zambia, Comoros
- Group B: Egypt, South Africa, Angola, Zimbabwe
- Group C: Nigeria, Tunisia, Uganda, Tanzania
- Group D: Senegal, DR Congo, Benin, Botswana
- Group E: Algeria, Burkina Faso, Equatorial Guinea, Sudan
- Group F: Ivory Coast, Cameroon, Gabon, Mozambique
Afcon 2025 fixture schedule
All times GMT
Sunday, December 21, 2025
Morocco v Comoros | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Monday, December 22, 2025
Mali v Zambia | 2:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
South Africa v Angola | 5:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt v Zimbabwe | 8:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Tuesday, December 23, 2025
Congo DR v Benin | 12:30 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Senegal v Botswana | 3:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco
Nigeria v Tanzania | 5:30 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tunisia v Uganda | 8:00 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Wednesday, December 24, 2025
Burkina Faso v Equatorial Guinea | 12:30 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria v Sudan | 3:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast v Mozambique | 5:30 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Cameroon v Gabon | 8:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Friday, December 26, 2025
Angola v Zimbabwe | 12:30 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Egypt v South Africa | 3:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zambia v Comoros | 5:30 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Morocco v Mali | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, December 27, 2025
Benin v Botswana | 12:30 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Senegal v Congo DR | 3:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco
Uganda v Tanzania | 5:30 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Nigeria v Tunisia | 8:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Sunday, December 28, 2025
Gabon v Mozambique | 12:30 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Equatorial Guinea v Sudan | 3:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Algeria v Burkina Faso | 5:30 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Ivory Coast v Cameroon | 8:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Monday, December 29, 2025
Angola v Egypt | 4:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Zimbabwe v South Africa | 4:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Comoros v Mali | 7:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Zambia v Morocco | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Tuesday, December 30, 2025
Tanzania v Tunisia | 4:00 PM | Stade Olympique de Rabat, Rabat, Morocco
Uganda v Nigeria | 4:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Benin v Senegal | 7:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco
Botswana v Congo DR | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Wednesday, December 31, 2025
Equatorial Guinea v Algeria | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
Sudan v Burkina Faso | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Gabon v Ivory Coast | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Mozambique v Cameroon | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Saturday, January 3, 2026
1D v 3rd Place Group B/E/F | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco
2A v 2C | 7:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Sunday, January 4, 2026
1A v 3rd Place Group C/D/E | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
2B v 2F | 7:00 PM | Stade El Barid, Rabat, Morocco
Monday, January 5, 2026
1B v 3rd Place Group A/C/D | 4:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
1C v 3rd Place Group A/B/F | 7:00 PM | Complexe Sportif de Fès, Fès, Morocco
Tuesday, January 6, 2026
1E v 2D | 4:00 PM | Stade Prince Moulay Al Hassan, Rabat, Morocco
1F v 2E | 7:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Friday, January 9, 2026
Round of 16 2 Winner v Round of 16 1 Winner | 4:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco
Round of 16 4 Winner v Round of 16 3 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, January 10, 2026
Round of 16 7 Winner v Round of 16 6 Winner | 4:00 PM | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco
Round of 16 5 Winner v Round of 16 8 Winner | 7:00 PM | Le Grand Stade Agadir, Agadir, Morocco
Wednesday, January 14, 2026
Quarterfinal 1 Winner v Quarterfinal 4 Winner | 5:00 PM | Stade Ibn-Batouta, Tanger, Morocco
Quarterfinal 3 Winner v Quarterfinal 2 Winner | 8:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
Saturday, January 17, 2026
Semifinal 1 Loser v Semifinal 2 Loser | 4:00 PM | Stade Mohamed V, Casablanca, Morocco
Sunday, January 18, 2026
Semifinal 1 Winner v Semifinal 2 Winner | 7:00 PM | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Morocco
