World Darts Championship 2026 schedule and results as Van Gerwen v Anderson headlines last 16 at Ally Pally
A record 128 of the world’s best darts players contend for the world title at Alexandra Palace this year
The PDC World Darts Championship is in the business end of the tournament following the Christmas break as Alexandra Palace heats up for the finale of the biggest event in darts.
A record 128 of the sports’ best players are contesting the world title in London, with world No 1 Luke Littler still a strong favourite, while last year’s finalist Michael van Gerwen is facing a heavyweight contest in the last 16 against two-time champion Gary Anderson.
The 2024 champion Luke Humphries could present Littler’s toughest challenge, should he emerge from a tough side of the draw, though the Ally Pally has inspired some shocks already, with former champion Gerwyn Price downed by Wesley Plaisier, top-10 stalwart James Wade beaten in a thriller by Ricky Evans and world No 6 Danny Noppert undone by inspired debutant Justin Hood.
The excitement continues to build in the last 16 with £1,000,000 up for grabs for the winner.
Here’s everything you need to know about the latest matches and results from Alexandra Palace.
World Darts Championship schedule
All times in GMT
Tuesday, 30 December
Fourth round (best of seven sets)
Afternoon session (12:30)
- Luke Woodhouse v Krzysztof Ratajski
- Jonny Clayton v Andreas Harrysson
- Justin Hood v Josh Rock
Evening session (19:00)
- Charlie Manby v Gian van Veen
- Michael van Gerwen v Gary Anderson
- Luke Humphries v Kevin Doets
Wednesday, 31 December – No matches
Quarter-finals (Best of nine sets)
Thursday, 1 January
Afternoon session (12:30)
- Two matches
Evening session (19:00)
- Two matches
Semi-finals (Best of 11 sets)
Friday, 2 January
Evening session (19:30)
- Two matches
Final (Best of 13 sets)
Saturday, 3 January
Evening session (20:00)
- One match
RESULTS
Thursday, 11 December
Evening session (19:00)
- Kim Huybrechts 1-3 Arno Merk
- Michael Smith (28) 3-0 Lisa Ashton
- Luke Littler (1) 3-0 Darius Labanauskas
- Madars Razma 3-1 Jamai van den Herik
Friday, 12 December
Afternoon session (12:30)
- Niels Zonneveld 3-0 Haupai Puha
- Ian White 3-2 Mervyn King
- Ryan Searle (20) 3-0 Chris Landman
- Rob Cross (17) 3-0 Cor Dekker
Evening session (19:00)
- Ross Smith (12) 2-3 Andreas Harrysson
- Ricky Evans 3-0 Man Lok Leung
- Gian van Veen (10) 3-1 Cristo Reyes
- Damon Heta (16) 3-1 Steve Lennon
Saturday, 13 December
Afternoon session (12:30)
- Mario Vandenbogaerde 1-3 David Davies
- Andrew Gilding 3-0 Cam Crabtree
- Luke Woodhouse (25) 3-1 Boris Krcmar
- Gary Anderson (14) 3-2 Adam Hunt
Evening session (19:00)
- Jeffrey de Graaf 1-3 Paul Lim
- Wessel Nijman (31) 3-0 Karel Sedlacek
- Luke Humphries (2) 3-1 Ted Evetts
- Gabriel Clemens 3-0 Alex Spellman
Sunday, 14 December
Afternoon session (12:30)
- Ritchie Edhouse (27) 0-3 Jonny Tata
- Dom Taylor 3-0 Oskar Lukasiak
- Richard Veenstra 2-3 Nitin Kumar
- Joe Cullen (32) 3-0 Bradley Brooks
Evening session (19:00)
- Lukas Wenig 1-3 Wesley Plaisier
- Dimitri van den Bergh (23) 0-3 Darren Beveridge
- Stephen Bunting (4) 3-2 Sebastian Bialecki
- James Hurrell 3-1 Stowe Buntz
Monday, 15 December
Afternoon session (12:30)
- Brendan Dolan 3-1 Tavis Dudeney
- Cameron Menzies (26) 2-3 Charlie Manby
- Mensur Suljovic 3-1 David Cameron
- Peter Wright (30) 3-0 Noa-Lynn van Leuven
Evening session (19:00)
- Martin Lukeman 1-3 Max Hopp
- Dirk van Duijvenbode (29) 3-2 Andy Baetens
- Jonny Clayton (5) 3-1 Adam Lipscombe
- Connor Scutt 3-2 Simon Whitlock
Tuesday, 16 December
Afternoon session (12:30)
- Alan Soutar 3-2 Teemu Harju
- Nick Kenny 0-3 Justin Hood
- Scott Williams 3-0 Paolo Nebrida
- Chris Dobey (8) 3-1 Xiaochen Zong
Evening session (19:00)
- Ricardo Pietreczko 3-1 Jose de Sousa
- Danny Noppert (6) 3-1 Jurjen van der Velde
- Gerwyn Price (9) 3-0 Adam Gawlas
- Niko Springer 1-3 Joe Comito
Wednesday, 17 December
Evening session (19:00)
- Matt Campbell 1-3 Adam Sevada
- Raymond van Barneveld 0-3 Stefan Bellmont
- James Wade (7) 3-0 Ryusei Azemoto
- Martin Schindler (13) 3-1 Stephen Burton
Thursday, 18 December
Afternoon session (12:30)
- Callan Rydz 3-0 Patrik Kovacs
- Thibault Tricole 0-3 Motomu Sakai
- Ryan Joyce 3-0 Owen Bates
- Mike de Decker (18) 2-3 David Munyua
Evening session (19:00)
- Jermaine Wattimena (19) 3-2 Dominik Gruellich
- Dave Chisnall (21) 3-0 Fallon Sherrock
- Michael van Gerwen (3) 3-1 Mitsuhiko Tatsunami
- Krzysztof Ratajski 3-0 Alexis Toylo
Friday, 19 December
Afternoon session (12:30)
- Kevin Doets 3-1 Matthew Dennant
- Ryan Meikle 3-0 Jesus Salate
- Mickey Mansell 2-3 Leonard Gates
- Josh Rock (11) 3-0 Gemma Hayter
Evening session (19:00)
- William O'Connor 3-0 Krzysztof Kciuk
- Daryl Gurney (22) 3-2 Beau Greaves
- Nathan Aspinall (15) 3-1 Lourence Ilagan
- Keane Barry 3-0 Tim Pusey
Saturday, 20 December
Afternoon session (12:30)
- Ryan Searle 3-0 Brendan Dolan
- Andreas Harrysson 3-0 Sakai
- Dirk van Duijvenbode 2-3 James Hurrell
- Dave Chisnall 2-3 Ricardo Pietreczko
Evening session (19:00)
- Michael Smith 1-3 Niels Zonnevel
- Chris Dobey 1-3 Andrew Gilding
- Stephen Bunting 3-0 Nitin Kumar
- Jonny Clayton - Bye as Dom Taylor suspended
Sunday, 21 December
Afternoon session (12:30)
- Ryan Joyce 1-3 Krzysztof Ratajski
- Joe Cullen 1-3 Mensur Suljovic
- Luke Woodhouse 3-0 Max Hopp
- Rob Cross 3-1 Ian White
Evening session (19:00)
- Martin Schindler 3-0 Keane Barry
- Gerwyn Price 0-3 Wesley Plaisier
- Luke Littler 3-0 David Davies
- Damon Heta 3-2 Stefan Bellmont
Monday, 22 December
Afternoon session (12:30)
- Darren Beveridge 1-3 Madars Razma
- Wessel Nijman 0-3 Gabriel Clemens
- David Munyua 0-3 Kevin Doets
- James Wade 2-3 Ricky Evans
Evening session (19:00)
- Gian van Veen 3-1 Alan Soutar
- Nathan Aspinall 3-0 Leonard Gates
- Luke Humphries 3-0 Paul Lim
- Charlie Manby 3-0 Adam Sevada
Tuesday, 23 December
Afternoon session (12:30)
- Jonny Tata 2-3 Ryan Meikle
- Daryl Gurney 2-3 Callan Rydz
- Jermaine Wattimena 3-2 Scott Williams
- Peter Wright 0-3 Arno Merk
Evening session (19:00)
- Danny Noppert 2-3 Justin Hood
- Gary Anderson 3-1 Connor Scutt
- Michael van Gerwen 3-1 William O'Connor
- Josh Rock 3-0 Joe Comito
Saturday, 27 December
Afternoon session (12:30)
- Wesley Plaisier 4-3 Krzysztof Ratajski
- Andrew Gilding 1-4 Luke Woodhouse
- Jonny Clayton 4-3 Niels Zonneveld
Evening session (19:00)
- Andreas Harrysson 4-2 Ricardo Pietreczko
- Stephen Bunting 3-4 James Hurrell
- Luke Littler 4-0 Mensur Suljovic
Sunday, 28 December
Afternoon session (12:30)
- Martin Schindler 0-4 Ryan Searle
- Damon Heta 0-4 Rob Cross
- Gary Anderson 4-3 Jermaine Wattimena
Evening session (19:00)
- Gian van Veen 4-1 Madars Razma
- Luke Humphries 4-2 Gabriel Clemens
- Michael van Gerwen 4-1 Arno Merk
Monday, 29 December
Afternoon session (12:30)
- Justin Hood 4-1 Ryan Meikle
- Ricky Evans 2-4 Charlie Manby
- Nathan Aspinall 3-4 Kevin Doets
Evening session (19:00)
- Josh Rock 4-1 Callan Rydz
- James Hurrell 0-4 Ryan Searle (fourth round)
- Luke Littler 4-2 Rob Cross (fourth round)
