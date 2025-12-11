World Darts Championship 2026 schedule and results as Luke Littler looks to defend crown at Alexandra Palace
A record 128 of the world’s best darts players contend for the world title at Alexandra Palace this year
The PDC World Darts Championship gets underway on Thursday, 11 December as Alexandra Palace once again plays host to the biggest event in darts.
A record 128 of the sports’ best players will contest the world title in London, with world number one Luke Littler entering as defending champion after beating Michael van Gerwen in the 2025 final.
Littler will face stiff competition from van Gerwen and 2024 champion Luke Humphries, while the likes of Gerwyn Price and Dutch youngster Gian van Veen will also look to cause a shock in the capital, though the 18-year-old remains the favourite as he bids for a second world title.
The tournament sees darts action almost daily for three weeks from 11 December, with the final taking place on the evening of Saturday, 3 January.
Here’s everything you need to know about the latest matches and results from Alexandra Palace.
World Darts Championship schedule
All times in GMT
First round (Best of five sets)
Thursday, 11 December
Evening session (19:00)
- Kim Huybrechts v Arno Merk
- Michael Smith (28) v Lisa Ashton
- Luke Littler (1) v Darius Labanauskas
- Madars Razma v Jamai van den Herik
Friday, 12 December
Afternoon session (12:30)
- Niels Zonneveld v Haupai Puha
- Ian White v Mervyn King
- Ryan Searle (20) v Chris Landman
- Rob Cross (17) v Cor Dekker
Evening session (19:00)
- Ross Smith (12) v Andreas Harrysson
- Ricky Evans v Man Lok Leung
- Gian van Veen (10) v Cristo Reyes
- Damon Heta (16) v Steve Lennon
Saturday, 13 December
Afternoon session (12:30)
- Mario Vandenbogaerde v David Davies
- Andrew Gilding v Cam Crabtree
- Luke Woodhouse (25) v Boris Krcmar
- Gary Anderson (14) v Adam Hunt
Evening session (19:00)
- Jeffrey de Graaf v Paul Lim
- Wessel Nijman (31) v Karel Sedlacek
- Luke Humphries (2) v Ted Evetts
- Gabriel Clemens v Alex Spellman
Sunday, 14 December
Afternoon session (12:30)
- Ritchie Edhouse (27) v Jonny Tata
- Dom Taylor v Oskar Lukasiak
- Richard Veenstra v Nitin Kumar
- Joe Cullen (32) v Bradley Brooks
Evening session (19:00)
- Lukas Wenig v Wesley Plaisier
- Dimitri van den Bergh (23) v Darren Beveridge
- Stephen Bunting (4) v Sebastian Bialecki
- James Hurrell v Stowe Buntz
Monday, 15 December
Afternoon session (12:30)
- Brendan Dolan v Tavis Dudeney
- Cameron Menzies (26) v Charlie Manby
- Mensur Suljovic v David Cameron
- Peter Wright (30) v Noa-Lynn van Leuven
Evening session (19:00)
- Martin Lukeman v Max Hopp
- Dirk van Duijvenbode (29) v Andy Baetens
- Jonny Clayton (5) v Adam Lipscombe
- Connor Scutt v Simon Whitlock
Tuesday, 16 December
Afternoon session (12:30)
- Alan Soutar v Teemu Harju
- Nick Kenny v Justin Hood
- Scott Williams v Paolo Nebrida
- Chris Dobey (8) v Xiaochen Zong
Evening session (19:00)
- Ricardo Pietreczko v Jose de Sousa
- Danny Noppert (6) v Jurjen van der Velde
- Gerwyn Price (9) v Adam Gawlas
- Niko Springer v Joe Comito
Wednesday, 17 December
Evening session (19:00)
- Matt Campbell v Adam Sevada
- Raymond van Barneveld v Stefan Bellmont
- James Wade (7) v Ryusei Azemoto
- Martin Schindler (13) v Stephen Burton
Thursday, 18 December
Afternoon session (12:30)
- Callan Rydz v Patrik Kovacs
- Thibault Tricole v Motomu Sakai
- Ryan Joyce v Owen Bates
- Mike de Decker (18) v David Munyua
Evening session (19:00)
- Jermaine Wattimena (19) v Dominik Gruellich
- Dave Chisnall (21) v Fallon Sherrock
- Michael van Gerwen (3) v Mitsuhiko Tatsunami
- Krzysztof Ratajski v Alexis Toylo
Friday, 19 December
Afternoon session (12:30)
- Kevin Doets v Matthew Dennant
- Ryan Meikle v Jesus Salate
- Mickey Mansell v Leonard Gates
- Josh Rock (11) v Gemma Hayter
Evening session (19:00)
- William O'Connor v Krzysztof Kciuk
- Daryl Gurney (22) v Beau Greaves
- Nathan Aspinall (15) v Lourence Ilagan
- Keane Barry v Tim Pusey
Second round (Best of five sets)
Saturday, 20 December
Four matches in afternoon session (12:30 GMT) and evening session (12:30 GMT) – order to be confirmed
- Winner of Dobey/Zong v winner of Gilding/Crabtree
- Winner of Bunting/Bialecki v winner of Veenstra/Kumar
- Winner of Van Duijvenbode/Baetens v winner of Hurrell/Buntz
- Winner of Searle/Landman v winner of Dolan/Dudeney
- Winner of Clayton/Lipscombe v winner of Taylor/Lukasiak
- Winner of M Smith/Ashton v winner of Zonneveld/Puha
- Winner of R Smith/Harrysson v winner of Tricole/Sakai
- Winner of Chisnall/Sherrock v winner of Pietreczko/De Sousa
Sunday, 21 December
Four matches in afternoon session (12:30 GMT) and evening session (12:30 GMT) – order to be confirmed
- Winner of Littler/Labanauskas v winner of Vandenbogaerde/Davies
- Winner of Cullen/Brooks v winner of Suljovic/Cameron
- Winner of Heta/Lennon v winner of Van Barneveld/Bellmont
- Winner of Cross/Dekker v winner of White/King
- Winner of Woodhouse/Krcmar v winner of Lukeman/Hopp
- Winner of Price/Gawlas v winner of Wenig/Plaisier
- Winner of Joyce/Bates v winner of Ratajski/Toylo
- Winner of Schindler/Burton v winner of Barry/Pusey
Monday, 22 December
Four matches in afternoon session (12:30 GMT) and evening session (12:30 GMT) – order to be confirmed
- Winner of Humphries/Evetts v winner of De Graaf/Lim
- Winner of Nijman/Sedlacek v winner of Clemens/Spellman
- Winner of Aspinall/Ilagan v winner of Mansell/Gates
- Winner of De Decker/Munyua v winner of Doets/Dennant
- Winner of Wade/Azemoto v winner of Evans/Leung
- Winner of Menzies/Manby v winner of Campbell/Sevada
- Winner of Van Veen/Reyes v winner of Soutar/Harju
- Winner of Van den Bergh/Beveridge v winner of Razma/Van den Herik
Tuesday, 23 December
Four matches in afternoon session (12:30 GMT) and evening session (12:30 GMT) – order to be confirmed
- Winner of Van Gerwen/Tatsunami v winner of O'Connor/Kciuk
- Winner of Wright/Van Leuven v winner of Huybrechts/Merk
- Winner of Anderson/Hunt v winner of Scutt/Whitlock
- Winner of Wattimena/Gruellich v winner of Williams/Nebrida
- Winner of Noppert/Van der Velde v winner of Kenny/Hood
- Winner of Edhouse/Tata v winner of Meikle/Salate
- Winner of Rock/Hayter v winner of Springer/Comito
- Winner of Gurney/Greaves v winner of Rydz/Kovacs
24-26 December - No matches
Third round (Best of seven sets)
Saturday, 27 December
Afternoon session (12:30)
- Three matches
Evening session (19:00)
- Three matches
Sunday, 28 December
Afternoon session (12:30)
- Three matches
Evening session (19:00)
- Three matches
Monday, 29 December
Afternoon session (12:30)
- Three matches
Fourth round (Best of seven sets)
Evening session (19:00)
- One third-round match
- Two fourth-round matches
Tuesday, 30 December
Afternoon session (12:30)
- Three matches
Evening session (19:00)
- Three matches
Wednesday, 31 December – No matches
Quarter-finals (Best of nine sets)
Thursday, 1 January
Afternoon session (12:30)
- Two matches
Evening session (19:00)
- Two matches
Semi-finals (Best of 11 sets)
Friday, 2 January
Evening session (19:30)
- Two matches
Final (Best of 13 sets)
Evening session (20:00)
- One match
