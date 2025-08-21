La inmigración ilegal alcanzó un récord de 14 millones en EEUU en 2023, según informe de Pew

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

El número de personas que reside en Estados Unidos sin permiso legal aumentó a un máximo histórico de 14 millones en 2023, dijo un grupo de investigación el jueves, un aumento significativo que aún queda muy por debajo de las estimaciones del presidente Donald Trump y algunos críticos de la inmigración.

El indicador del Centro de Investigación Pew subió de 11,8 millones un año antes y superó el máximo anterior de 12,2 millones en 2007. El aumento fue impulsado por unos 6 millones que estaban en el país con alguna forma de protección legal. Trump ha eliminado muchas de esas protecciones desde que asumió el cargo en enero.

Pew, cuyas estimaciones se remontan a 1990, dijo que, aunque 2023 es su último análisis completo, los hallazgos preliminares muestran que el número aumentó en 2024, aunque a un ritmo más lento después de que el entonces presidente Joe Biden restringió severamente las solicitudes de asilo en la frontera en junio de ese año. El número disminuyó este año con Trump, pero probablemente aún esté por encima de los 14 millones.

Aunque es poco probable que los hallazgos resuelvan el debate, el informe de Pew es uno de los intentos más completos de medir la inmigración ilegal. Casi todo el aumento provino de países distintos a México. Guatemala, El Salvador, Honduras e India representaron los números más grandes después de México. Los totales de Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Ucrania y Perú se duplicaron en dos años.

Trump dijo en un discurso al Congreso en marzo que 21 millones de personas “entraron en Estados Unidos” durante los cuatro años anteriores, superando con creces las estimaciones de Pew y lo que sugieren las cifras sobre arrestos en la frontera. La Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, un grupo en gran medida alineado con sus políticas, estimó 18,6 millones en marzo.

El Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que favorece las restricciones a la inmigración, informó que había 14,2 millones de personas en Estados Unidos ilegalmente el mes pasado, por debajo de un pico de 15,8 millones en enero. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destacó la disminución reportada de 1,6 millones en seis meses. “Esto es enorme”, dijo en un comunicado de prensa la semana pasada.

El Departamento de Seguridad Nacional, a través de su Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, estima que había 11 millones de personas en Estados Unidos ilegalmente en 2022, su conteo más reciente. El Centro de Estudios de Migración, autor de otra encuesta ampliamente observada, recientemente fijó el número en 12,2 millones en 2022, superando su máximo anterior de 12 millones en 2008.

Los hallazgos de Pew, basados en datos de la encuesta de la Oficina del Censo de Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional, reflejan un aumento en las personas que cruzan la frontera ilegalmente para solicitar asilo y políticas de la era Biden para recibir estatus legal temporal. Esas políticas incluían un sistema de citas en la frontera llamado CBP One y permisos para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.

Trump ha terminado con esas políticas y también ha buscado revertir la expansión de Biden del Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas ya en Estados Unidos cuyos países se consideran inseguros para regresar.

Los mexicanos eran la nacionalidad más grande entre las personas en el país ilegalmente, un número que creció ligeramente a 4,3 millones en 2023. El incremento provino casi en su totalidad de otros países, totalizando 9,7 millones, frente a 6,4 millones dos años antes.

Los estados con más personas residiendo sin permiso legal fueron, en orden, California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, aunque Texas redujo drásticamente su brecha con California. Incluso con los aumentos en los últimos años, seis estados tenían números más pequeños en 2023 que en el pico anterior en 2007: Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Oregon.

Pew estimó que un récord de 9,7 millones de personas sin estatus legal estaban en la fuerza laboral, o alrededor del 5,6% de la fuerza laboral de Estados Unidos en 2023, con Nevada, Florida, Nueva Jersey y Texas teniendo las mayores proporciones.

La población inmigrante total de Estados Unidos, independientemente del estatus legal, alcanzó un máximo histórico de más de 53 millones en enero de 2025, representando un récord del 15,8% de la población de Estados Unidos. El número ha disminuido desde entonces, y Pew dijo que sería la primera vez que se reduce desde la década de 1960.

Elliot Spagat contribuyó a esta historia. Schneider está en Bluesky como @mikeysid.bsky.social

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.