Detenido en Italia ucraniano sospechoso de explosiones en gasoducto Nord Stream, dice Alemania

Un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en las explosiones submarinas que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania en 2022 ha sido arrestado, informó la fiscalía alemana el jueves.

El sospechoso, identificado como Serhii K. en cumplimiento con las normas de privacidad alemanas, fue arrestado durante la noche en la provincia italiana de Rímini, según la fiscalía federal. Se cree que es uno de los coordinadores de la operación, añadió.

Las explosiones del 26 de septiembre de 2022 causaron daños en los gasoductos, que se construyeron para llevar gas natural ruso a Alemania bajo el mar Báltico. Los desperfectos aumentaron las tensiones en torno a la guerra en Ucrania, ya que los países europeos tomaron medidas para independizarse de las fuentes de energía rusas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte del Kremlin.

Las explosiones reventaron el gasoducto Nord Stream 1, que era la principal vía para llevar el gas natural ruso a Alemania hasta que Moscú cortó el suministros a finales de agosto de 2022.

También dañaron el Nord Stream 2, que nunca llegó a entrar en servicio porque Berlín suspendió su proceso de certificación poco antes de que Rusia se adentrase en el país vecino en febrero de ese año.

El Kremlin acusó a Estados Unidos de organizar las explosiones, un cargo que Washington niega. Los gasoductos fueron, durante mucho tiempo, objeto de críticas por parte de la Casa Blanca y algunos de sus aliados, que advirtieron que representaban un riesgo para la seguridad energética de Europa al aumentar la dependencia del gas ruso.

En 2023, la prensa alemana reportó que un grupo proucraniano estuvo involucrado en el sabotaje. Ucrania rechazó la sugerencia de que podría haber ordenado el ataque y las autoridades alemanas se mostraron cautas con respecto a la acusación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.