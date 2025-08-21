Jurado absuelve a hombre acusado de organizar el asesinato del rapero Young Dolph

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Un jurado declaró a un hombre no culpable el jueves de organizar el asesinato en emboscada a plena luz del día del rapero Young Dolph en una panadería de Memphis en noviembre de 2021.

Un jurado de Memphis deliberó durante unas tres horas antes de declarar a Hernandez Govan, de 45 años, no culpable de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato en primer grado.

Govan abrazó a su abogado y agradeció a la jueza del condado de Shelby, Jennifer Mitchell, después de que ella le dijera que era libre y podía irse.

Govan no fue acusado de disparar a Young Dolph, pero los fiscales afirmaron que dirigió a las dos personas que lo hicieron. Sin embargo, el jurado no se convenció, a pesar del testimonio de un hombre que dijo que Govan lo contrató para "hacer los trabajos" y que iba a recibir 10.000 dólares.

El abogado de Govan cuestionó la calidad de la investigación policial y la validez de las comunicaciones telefónicas entre Govan y los hombres que dispararon a Dolph, argumentando que nada en las comunicaciones incriminaba directamente a Govan ni lo vinculaba con los asesinatos.

Young Dolph, cuyo nombre legal es Adolph Thornton Jr., era un rapero, propietario de un sello independiente y productor que creció en Memphis y era admirado en la ciudad por sus obras de caridad. El hombre de 36 años estaba en su ciudad natal para repartir pavos del Día de Acción de Gracias a las familias cuando su visita a su tienda de galletas favorita se convirtió en un ataque que provocó conmoción.

Las autoridades dijeron que dos hombres salieron de un Mercedes Benz blanco y comenzaron a disparar al rapero en la panadería. Murió tras recibir unos 20 disparos, según el informe del médico forense.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.