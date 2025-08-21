Uganda acuerda trato con EEUU para recibir a migrantes deportados sin antecedentes penales

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Uganda ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados con la condición de que no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados, dijeron funcionarios el jueves.

El Ministerio de Exteriores de Uganda señaló en un comunicado que “las dos partes están trabajando en los detalles sobre cómo se implementará el acuerdo”.

Uganda también expresó su preferencia porque quienes sean enviados al país sean de nacionalidades africanas.

No estaba claro si el acuerdo se había firmado, pero el comunicado del ministerio indicó que se había “concluido”.

El ministro de Relaciones Internacionales, Henry Okello Oryem, dijo a The Associated Press que, aunque Uganda es conocida mundialmente por su política benévola hacia los refugiados, hay límites.

Y se preguntó por qué Kampala aceptaría personas rechazadas por sus propios países.

“Estamos hablando de cárteles: personas que no son aceptadas en sus propios países. ¿Cómo podemos integrarlas en las comunidades locales en Uganda?”, dijo.

Además, afirmó que el gobierno estaba en conversaciones sobre “visados, aranceles, sanciones y temas relacionados, no aceptando inmigrantes ilegales de Estados Unidos. Eso sería injusto para los ugandeses”.

En julio, Estados Unidos deportó a cinco hombres con antecedentes penales al reino sudafricano de Esuatini y envió a ocho más a Sudán del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.