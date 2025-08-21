Chelsea descarta a Jackson y Nkunku al buscarles salida en el mercado de pases

Your support helps us to tell the story Read more Support Now From reproductive rights to climate change to Big Tech, The Independent is on the ground when the story is developing. Whether it's investigating the financials of Elon Musk's pro-Trump PAC or producing our latest documentary, 'The A Word', which shines a light on the American women fighting for reproductive rights, we know how important it is to parse out the facts from the messaging. At such a critical moment in US history, we need reporters on the ground. Your donation allows us to keep sending journalists to speak to both sides of the story. The Independent is trusted by Americans across the entire political spectrum. And unlike many other quality news outlets, we choose not to lock Americans out of our reporting and analysis with paywalls. We believe quality journalism should be available to everyone, paid for by those who can afford it. Your support makes all the difference. Read more

Nicolas Jackson y Christopher Nkunku fueron descartados por Chelsea para el partido de la Liga Premier el viernes en West Ham, ya que el club busca deshacerse de los delanteros en los últimos días del mercado de pases.

Chelsea fichó a un par de centrodelanteros, João Pedro y Liam Delap, por lo que Jackson y Nkunku parecen haber quedado en un segundo plano con el entrenador Enzo Maresca.

Jackson está disponible tras purgar una suspensión por el empate 0-0 contra Crystal Palace el domingo en la primera fecha de la Premier.

"Pero no va a ser parte del equipo, porque como ya hemos dicho, tenemos dos delanteros en esa posición y también sabemos que algo podría suceder antes de que cierre la ventana de transferencias", dijo Maresca.

Maresca indicó que la misma situación se aplica al francés Nkunku, quien firmó un contrato de seis años en 2023 pero ha disputado pocos partidos. El contrato del senegalés Jackson con el Chelsea es hasta 2033.

El lateral izquierdo Ben Chilwell y el extremo Raheem Sterling se entrenan diferenciados al primer equipo, dijo Maresca, y están "esperando alguna solución" en el mercado.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes