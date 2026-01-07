Man Utd fans display anti-Jim Ratcliffe banner during Burnley draw
- Manchester United drew 2-2 with Burnley in Darren Fletcher's first match as interim manager, following Ruben Amorim's departure.
- Jaidon Anthony scored for Burnley, denying Fletcher a victory, after Benjamin Sesko netted a brace for United.
- The match saw an early own goal from Ayden Heaven, contributing to Burnley's extended 12-match winless run.
- United supporters displayed a banner at Turf Moor criticising co-owner Jim Ratcliffe.
- Ole Gunnar Solskjaer and Michael Carrick are reportedly leading candidates for the permanent managerial role, with Fletcher potentially overseeing the upcoming FA Cup tie against Brighton.