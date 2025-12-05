Stay up to date with notifications from The Independent

Green Party leader slams Zia Yusuf following Question Time audience member clash

Zia Yusuf branded 'rude' for heated Question Time audience member clash
  • Reform's Zia Yusuf was criticised for being "rude" during a heated exchange with an audience member on Question Time.
  • The incident occurred when an audience member asked Mr Yusuf for clarification on Reform UK’s immigration policies.
  • Mr Yusuf responded by stating the audience member would not hold their view "if you had paid attention to what we were announcing".
  • The audience reacted audibly to his comment, with one person calling it "rude".
  • Green Party leader Zack Polanski also described Mr Yusuf's remark as "typically rude" and urged him to "just be polite".
In full

