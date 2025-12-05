Green Party leader slams Zia Yusuf following Question Time audience member clash
- Reform's Zia Yusuf was criticised for being "rude" during a heated exchange with an audience member on Question Time.
- The incident occurred when an audience member asked Mr Yusuf for clarification on Reform UK’s immigration policies.
- Mr Yusuf responded by stating the audience member would not hold their view "if you had paid attention to what we were announcing".
- The audience reacted audibly to his comment, with one person calling it "rude".
- Green Party leader Zack Polanski also described Mr Yusuf's remark as "typically rude" and urged him to "just be polite".