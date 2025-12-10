MAGA activist Laura Loomer issues stark warning for Republicans
- Democrat Eileen Higgins secured victory in Miami's mayoral election, marking the first time in nearly 30 years that a Democrat has won the position.
- Higgins defeated Republican Emilio González, who was endorsed by Trump, after campaigning on issues of immigration and affordability.
- MAGA activist Laura Loomer predicted a "bloodbath" for Republicans in next year's midterms following Higgins' win, describing her as "rabidly anti-Trump."
- A second Democratic victory occurred in Georgia, where Eric Gisler won a special state House election, with affordability again highlighted as a key issue.
- These recent Democratic successes have prompted concern among some Republicans, including strategists Karl Rove and Michael DuHaime, regarding the party's prospects in the 2026 midterms.