MAGA activist Laura Loomer issues stark warning for Republicans

  • Democrat Eileen Higgins secured victory in Miami's mayoral election, marking the first time in nearly 30 years that a Democrat has won the position.
  • Higgins defeated Republican Emilio González, who was endorsed by Trump, after campaigning on issues of immigration and affordability.
  • MAGA activist Laura Loomer predicted a "bloodbath" for Republicans in next year's midterms following Higgins' win, describing her as "rabidly anti-Trump."
  • A second Democratic victory occurred in Georgia, where Eric Gisler won a special state House election, with affordability again highlighted as a key issue.
  • These recent Democratic successes have prompted concern among some Republicans, including strategists Karl Rove and Michael DuHaime, regarding the party's prospects in the 2026 midterms.
