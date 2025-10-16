Stay up to date with notifications from The Independent

Indonesia makes first non-Western aircraft purchase

Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin and Chinese Defence Minister Dong Jun
Indonesian Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin and Chinese Defence Minister Dong Jun (AP)
  • Indonesia is set to acquire at least 42 Chinese-made Chengdu J-10C fighter jets, marking its first non-Western aircraft purchase.
  • Defence Minister Sjafrie Sjamsoeddin confirmed the deal, which forms part of a broader military modernisation programme.
  • Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa approved a budget exceeding $9 billion for the purchase from China.
  • This acquisition is part of President Prabowo Subianto's wider effort to upgrade Indonesia's military, which also includes recent deals for French Rafale jets and Turkish KAAN fighters.
  • Analysts warn the move could heighten regional sensitivities and signal a shift in Indonesia's security orientation amid China's growing influence in Southeast Asia.
