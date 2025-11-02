Stay up to date with notifications from The Independent

Food and water delivered to desperate people in hurricane-hit Jamaica

Islands across the Caribbean left reeling from aftermath of Hurricane Melissa
  • Aid workers and government officials are distributing vital food and water across Jamaica, four days after Hurricane Melissa ravaged the island.
  • Hurricane Melissa, a Category 5 storm with 185 mph winds, caused widespread devastation, including 19 deaths in Jamaica and 31 in Haiti.
  • Severely impacted parishes like Elizabeth and Westmoreland, previously cut off, are now receiving relief supplies such as ready-to-eat meals, water, and tarpaulins.
  • The US has deployed a regional disaster assistance response team, and Jamaica's Prime Minister Andrew Holness has prioritised restoring electricity and telecommunications, especially in Falmouth.
  • The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF) will make a record payout of $70.8 million to Jamaica within 14 days to aid recovery efforts.

