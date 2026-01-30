Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content
Independent

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Swipe for next article

Independent Bulletin homepage

Download our
Social Partner

We are 8 logo (opens in a new tab)We are 8 logoWe are 8 logo
  1. All
  2. News
  3. Sport
  4. Culture
  5. Lifestyle

BBC Question Time audience member calls Reform UK ‘care home for old Tories’

Question Time audience member’s Reform UK jibe leaves studio laughing
  • An audience member on BBC Question Time criticised Reform UK, sparking laughter and applause.
  • The comment, made during the programme in King's Lynn, Norfolk, referred to Reform UK as a 'care home for old Tories'.
  • The audience member questioned how Reform UK could be seen as a party of change given this perception.
  • The remark followed the defection of several high-profile former Conservative Party ministers to Nigel Farage's party.
  • Notable defections include Robert Jenrick and Suella Braverman, who joined Reform UK.
In full

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in