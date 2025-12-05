Cloudflare outage hits major websites for second time in weeks
- Cloudflare has experienced a significant outage, leading to numerous websites becoming inaccessible.
- Affected platforms include Substack, Canva, and notably, Down Detector, a service for tracking outages.
- Users attempting to access these sites were met with a '500 internet server error' message.
- This incident marks the second major technical issue for Cloudflare within a period of just two-and-a-half weeks.
- Cloudflare provides essential web infrastructure services that power many of the world's largest websites.