Independent
More
Voices
Best
TV

New on Netflix in December 2025, including ‘best TV show of all time’

Every movie and TV series being added in next 31 days

Jacob Stolworthy
Monday 01 December 2025 03:42 EST
Comments
The West Wing: Chief Justice Evelyn Baker Lang signs copy of 14th amendment

For Christmas this year, Netflix is giving you more new additions than you can shake a cracker at.

Among the new releases arriving on the streaming service in the next four weeks are new George Clooney film Jay Kelly and Rian Johnson’s third Knives Out film Wake Up Dead Man.

It’s a big one for TV, too, with all new Emily in Paris – and the concluding episodes of Stranger Things’s fifth and final season.

But viewers might be most excited about the return of a US show considered by many to be one of the greatest in history. Every season of Aaron Sorkin’s The West Wing will be returning to the service five years after being removed.

There’s also a bursting roster of existing films that’ll be added throughout the festive season that will give you the perfect excuse to leave the dinner table early if things are getting a bit too much.

Find the full list of movies and TV shows being added to Netflix in December 2025 below – and a compilation of everything being removed here.

ORIGINAL

Movies

1 December

Troll 2

3 December

My Secret Santa

4 December

I Wish You Had Told Me

5 December

Jay Kelly

Love and Wine

The Night My Dad Saved Christmas 2

Stephen

‘Jay Kelly’ has thrown George Clooney and Adam Sandler into the 2026 Oscar race
‘Jay Kelly’ has thrown George Clooney and Adam Sandler into the 2026 Oscar race (Netflix)

11 December

The Fakenapping

Lost in the Spotlight

12 December

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

18 December

10Dance

19 December

The Great Flood

A Time For Bravery

22 December

Elway

23 December

Eden – US

24 December

Goodbye June

Daniel Craig returns as Benoit Blanc in ‘Knives Out’ film ‘Wake Up Dead Man’
Daniel Craig returns as Benoit Blanc in ‘Knives Out’ film ‘Wake Up Dead Man’ (Netflix)

TV

1 December

Love is Blind: Italy season one

My Next Guest with David Letterman and Adam Sandler

Playing Gracie Darling season one

Talamasca: The Secret Order season one – UK

3 December

Stranded with my Mother-in-Law season three

With Love, Meghan: Holiday Celebration

4 December

The Abandons season one

The Believers season two

Fugue State 1986 season one

5 December

Owning Manhattan season two

The Price of Confession season one

Sicilia Express season one

8 December

Elmo and Mark Rober’s Merry Giftmas

9 December

Badly in Love season one

Blood Coast season two

10 December

The Accident season two

Record of Ragnarok season three

Simon Cowell: The Next Act

11 December

Had I Not Seen the Sun part two

Man vs Baby

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft season two

The Town season one

12 December

City of Shadows season one

Home for Christmas season three

Single Papa season one

16 December

Culinary Class Wars season two

17 December

The Manny season three

What’s in the Box? season one

18 December

Emily in Paris season five

Emily will be relocating to Rome in the now-confusingly titled ‘Emily in Paris’
Emily will be relocating to Rome in the now-confusingly titled ‘Emily in Paris’ (Netflix)

25 December

Stranger Things season five, volume two

31 December

Stranger Things season five, volume three

Documentary

1 December

All The Empty Rooms

2 December

Sean Comb: The Reckoning

4 December

Lali: Time to Step Up

5 December

The Making of Jay Kelly

The New Yorker at 100

9 December

Masaka Kids, A Rhythm Within

17 December

Murder in Monaco

19 December

Breakdown: 1975

23 December

King of Collectibles: The Goldin Touch season three

Millie Bobby Brown will take centre stage in the final episodes of ‘Stranger Things’
Millie Bobby Brown will take centre stage in the final episodes of ‘Stranger Things’ (Netflix)

26 December

Cover-Up

30 December

Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story

Comedy

1 December

Matt Rife: Unwrapped – A Christmas Crowd Work Special

24 December

Tom Segura: Teacher

30 December

Ricky Gervais: Mortality

Sport

1 December

WWE Survivor Series (LIVE)

19 December

Jake vs Joshua: Judgement Day (LIVE)

25 December

NFL: Dallas Cowboys vs Washington Commanders (LIVE)

NFL: Detroit Lions vs Minnesota Vikings (LIVE)

Kids

1 December

CoComelon Lane season six

15 December

The Creature Cases chapter six

There’s a new Ricky Gervais stand up show arriving in time for New Year’s Eve
There’s a new Ricky Gervais stand up show arriving in time for New Year’s Eve (Getty)

LICENCED

Movies

1 December

Anything Else – US

As Good as It Gets – US

Bad Teacher – US

Beyond the Mask – UK

Big Momma’s House – US

Big Momma’s House 2 – US

Brightburn – US

Burlesque – US

Cheaper By The Dozen – US

Cheaper By The Dozen 2 – US

Christmas Break-In – US

Downton Abbey – US

Godzilla (2014) – US

Godzilla: King of the Monsters – US

The Gospel – US

Holiday in Santa Fe – US

Hollow Man – US

Influencer – US

Joy for Christmas – US

Kung Fu Panda – US

Kung Fu Panda 2 – US

Kung Fu Panda 3 – US

A League of Their Own – US

Little Women (2019) – US

Emma Watson as Meg March in ‘Little Women’
Emma Watson as Meg March in ‘Little Women’ (Sony Pictures)

Love Lies Bleeding – UK

Money Monster – US

Overcomer – US

Over the Hedge – US

Paul, Apostle of Christ – US

Pulp Fiction – US

Rio – US

Rio 2 – US

Sew Torn – US

Stripes – US

The Ugly Truth – US

War Room – US

What Lies Beneath – US

The Wolf of Wall Street – US

Zero Dark Thirty – US

2 December

Borg vs McEnroe – US

The Sunlit Night – US

3 December

The Northman – US

4 December

Catch Me If You Can – UK

Forrest Gump – US

I’m Your Man – US

A Lot Like Christmas – UK

‘The Northman’ is coming to Netflix in the US
‘The Northman’ is coming to Netflix in the US (AP)

5 December

Call Me Dad – UK

Mean Girls (2004) – US

Mean Girls (2024) – US

MVP – US

7 December

Babylon – US

Cast Away – US

Church People – US

10 December

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy – UK

12 December

The Fanatic – UK

13 December

The Talented Mr Ripley – UK

(Paramount Pictures)

14 December

PAW Patrol: The Mighty Movie – UK

15 December

Christmas at the Chalet – UK

The Christmas Classic – UK

Christmas on the Alpaca Farm – UK

A Cowboy Christmas Romance – UK

Two for the Money – UK

16 December

Titanic – UK

17 December

A Line of Fire – UK

18 December

Better Watch Out – UK

Film Box Office
Film Box Office

19 December

Relay – UK

24 December

Downton Abbey: A New Era – UK

31 December

Sleeping with Other People – UK

TV

1 December

Beowulf series one – US

Grantchester – US

One Piece: Whole Cake Island 2 and 3 – US

Taskmaster series 18 – UK

Victoria – US

2 December

Anne Rice’s Mayfair Witches season two – US

3 December

The Good Karma Hospital – UK

9 December

The West Wing season one to seven – UK

11 December

True Beauty season one – UK

12 December

The Amazing Digital Circus season one, episode five to seven – UK

15 December

One Piece (15 HD remastered episodes) – UK

16 December

Castle Rock season one and two – UK

22 December

The Closer season one to seven – UK

Comedy

1 December

Rob Delaney: Jackie – UK

Documentary

2 December

A Big LEGO Christmas – UK

Inside LEGO at Christmas – UK

8 December

Murder by Medic season one – UK

Kids

29 December

Peppa Pig series eight – UK

